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Зажим для пуповины Волес (Umbilical cord clamp Voles)
Зажим для пуповины Волес (Umbilical cord clamp Voles)
Николаев
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Очаков, ул. Спасская, 8
48.8 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ "ВОЛЕС" ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТЕРИЛЬНЫЙ №1
Jiangsu Yada Technology Group
3,60
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Головатого Атамана, 161
105.2 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ "ВОЛЕС" ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТЕРИЛЬНЫЙ №1
Jiangsu Yada Technology Group
3,45
Экономия при брони:
-0,17 грн
3,28
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
151.1 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ "ВОЛЕС" ДЛЯ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТЕРИЛЬНЫЙ №1
Jiangsu Kangjin Medical Instrument
2,39
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, м-н 5-й Заречный, 7
163.5 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ "ВОЛЕС" ДЛЯ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТЕРИЛЬНЫЙ №1
Jiangsu Kangjin Medical Instrument
2,54
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:00
Софиевка, ул. Независимости, 54
187.9 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ "ВОЛЕС" ДЛЯ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТЕРИЛЬНЫЙ №1
Jiangsu Kangjin Medical Instrument
2,66
грн
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Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Багачево, ул. Юбилейная, 2
241.4 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ "ВОЛЕС" ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТЕРИЛЬНЫЙ №1
Jiangsu Yada Technology Group
3,60
грн
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Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Христиновка, ул. Черновола Вячеслава, 9
257.1 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ "ВОЛЕС" ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТЕРИЛЬНЫЙ №1
Jiangsu Yada Technology Group
3,62
Экономия при брони:
-0,24 грн
3,38
грн
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Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
258.3 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ "ВОЛЕС" ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТЕРИЛЬНЫЙ №1
Jiangsu Yada Technology Group
4,00
Экономия при брони:
-1,00 грн
3,00
грн
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Аптека24
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Закарпатского Легиона, 1
260.8 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ "ВОЛЕС" ДЛЯ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТЕРИЛЬНЫЙ №1
Jiangsu Kangjin Medical Instrument
3,80
грн
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Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, просп. Свободы, 46
263.4 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ "ВОЛЕС" ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТЕРИЛЬНЫЙ №1
Jiangsu Yada Technology Group
3,56
Экономия при брони:
-0,18 грн
3,38
грн
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Аптека24
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Дмитриева Николая, 6-Д
350.0 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ "ВОЛЕС" ДЛЯ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТЕРИЛЬНЫЙ №1
Jiangsu Kangjin Medical Instrument
3,90
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Фастов, ул. Соборная, 65
381.5 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ "ВОЛЕС" ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТЕРИЛЬНЫЙ №1
Jiangsu Yada Technology Group
3,64
Экономия при брони:
-0,26 грн
3,38
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Вышгородская, 26/2
412.5 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ "ВОЛЕС" ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТЕРИЛЬНЫЙ №1
Jiangsu Yada Technology Group
3,57
Экономия при брони:
-0,19 грн
3,38
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Буча, ул. Лукьяненко Левка, 66-А
422.1 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ "ВОЛЕС" ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТЕРИЛЬНЫЙ №1
Jiangsu Yada Technology Group
3,58
Экономия при брони:
-0,20 грн
3,38
грн
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Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Летичев, ул. Ширпала Леонида, 13/1
422.7 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ "ВОЛЕС" ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТЕРИЛЬНЫЙ №1
Jiangsu Yada Technology Group
3,60
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Дунаевцы, ул. Соборная, 7/2
438.7 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ "ВОЛЕС" ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТЕРИЛЬНЫЙ №1
Jiangsu Yada Technology Group
3,60
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Житомир, ул. Небесной Сотни, 44
442.9 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ "ВОЛЕС" ДЛЯ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТЕРИЛЬНЫЙ №1
Jiangsu Kangjin Medical Instrument
2,72
грн
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Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Шевченко Тараса, 89
460.3 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ "ВОЛЕС" ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТЕРИЛЬНЫЙ №1
Jiangsu Yada Technology Group
3,60
грн
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Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, просп. Мира, 88
461.2 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ "ВОЛЕС" ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТЕРИЛЬНЫЙ №1
Jiangsu Yada Technology Group
3,60
грн
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Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Молодежная, 6/2
463.3 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ "ВОЛЕС" ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТЕРИЛЬНЫЙ №1
Jiangsu Yada Technology Group
3,60
грн
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