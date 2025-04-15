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Зажим для пуповины Волес (Umbilical cord clamp Voles)
Зажим для пуповины Волес (Umbilical cord clamp Voles)
Днепр
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Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, просп. Свободы, 46
26.4 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ "ВОЛЕС" ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТЕРИЛЬНЫЙ №1
Jiangsu Yada Technology Group
3,58
Экономия при брони:
-0,20 грн
3,38
грн
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Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
70.9 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ "ВОЛЕС" ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТЕРИЛЬНЫЙ №1
Jiangsu Yada Technology Group
4,00
Экономия при брони:
-1,00 грн
3,00
грн
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Аптека24
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Закарпатского Легиона, 1
77.8 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ "ВОЛЕС" ДЛЯ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТЕРИЛЬНЫЙ №1
Jiangsu Kangjin Medical Instrument
3,80
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:00
Софиевка, ул. Независимости, 54
93.3 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ "ВОЛЕС" ДЛЯ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТЕРИЛЬНЫЙ №1
Jiangsu Kangjin Medical Instrument
2,66
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, м-н 5-й Заречный, 7
121.0 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ "ВОЛЕС" ДЛЯ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТЕРИЛЬНЫЙ №1
Jiangsu Kangjin Medical Instrument
2,54
грн
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Аптека24
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Дмитриева Николая, 6-Д
127.8 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ "ВОЛЕС" ДЛЯ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТЕРИЛЬНЫЙ №1
Jiangsu Kangjin Medical Instrument
3,90
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
131.8 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ "ВОЛЕС" ДЛЯ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТЕРИЛЬНЫЙ №1
Jiangsu Kangjin Medical Instrument
2,39
грн
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Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Багачево, ул. Юбилейная, 2
294.3 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ "ВОЛЕС" ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТЕРИЛЬНЫЙ №1
Jiangsu Yada Technology Group
3,60
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Очаков, ул. Спасская, 8
328.5 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ "ВОЛЕС" ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТЕРИЛЬНЫЙ №1
Jiangsu Yada Technology Group
3,60
грн
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Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Христиновка, ул. Черновола Вячеслава, 9
368.9 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ "ВОЛЕС" ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТЕРИЛЬНЫЙ №1
Jiangsu Yada Technology Group
3,62
Экономия при брони:
-0,24 грн
3,38
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Головатого Атамана, 161
383.2 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ "ВОЛЕС" ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТЕРИЛЬНЫЙ №1
Jiangsu Yada Technology Group
3,46
Экономия при брони:
-0,18 грн
3,28
грн
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Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
389.5 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ "ВОЛЕС" ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТЕРИЛЬНЫЙ №1
Jiangsu Yada Technology Group
3,00
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Вышгородская, 26/2
397.0 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ "ВОЛЕС" ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТЕРИЛЬНЫЙ №1
Jiangsu Yada Technology Group
3,63
Экономия при брони:
-0,25 грн
3,38
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Фастов, ул. Соборная, 65
408.3 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ "ВОЛЕС" ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТЕРИЛЬНЫЙ №1
Jiangsu Yada Technology Group
3,57
Экономия при брони:
-0,19 грн
3,38
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Буча, ул. Лукьяненко Левка, 66-А
413.6 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ "ВОЛЕС" ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТЕРИЛЬНЫЙ №1
Jiangsu Yada Technology Group
3,61
Экономия при брони:
-0,23 грн
3,38
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Житомир, ул. Небесной Сотни, 44
497.6 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ "ВОЛЕС" ДЛЯ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТЕРИЛЬНЫЙ №1
Jiangsu Kangjin Medical Instrument
2,72
грн
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Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Летичев, ул. Ширпала Леонида, 13/1
546.1 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ "ВОЛЕС" ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТЕРИЛЬНЫЙ №1
Jiangsu Yada Technology Group
3,60
грн
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Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Шевченко Тараса, 89
590.0 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ "ВОЛЕС" ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТЕРИЛЬНЫЙ №1
Jiangsu Yada Technology Group
3,60
грн
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Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, просп. Мира, 88
590.0 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ "ВОЛЕС" ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТЕРИЛЬНЫЙ №1
Jiangsu Yada Technology Group
3,60
грн
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Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Молодежная, 6/2
594.0 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ "ВОЛЕС" ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТЕРИЛЬНЫЙ №1
Jiangsu Yada Technology Group
3,60
грн
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