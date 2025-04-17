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Зажим для пуповины Волес (Umbilical cord clamp Voles)
Зажим для пуповины Волес (Umbilical cord clamp Voles)
Чернигов
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Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Вышгородская, 26/2
124.9 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ "ВОЛЕС" ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТЕРИЛЬНЫЙ №1
Jiangsu Yada Technology Group
3,63
Экономия при брони:
-0,25 грн
3,38
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Буча, ул. Лукьяненко Левка, 66-А
129.5 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ "ВОЛЕС" ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТЕРИЛЬНЫЙ №1
Jiangsu Yada Technology Group
3,55
Экономия при брони:
-0,17 грн
3,38
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Фастов, ул. Соборная, 65
185.2 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ "ВОЛЕС" ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТЕРИЛЬНЫЙ №1
Jiangsu Yada Technology Group
3,50
Экономия при брони:
-0,12 грн
3,38
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Житомир, ул. Небесной Сотни, 44
229.6 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ "ВОЛЕС" ДЛЯ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТЕРИЛЬНЫЙ №1
Jiangsu Kangjin Medical Instrument
3,43
грн
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Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Багачево, ул. Юбилейная, 2
277.0 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ "ВОЛЕС" ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТЕРИЛЬНЫЙ №1
Jiangsu Yada Technology Group
3,60
грн
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Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Христиновка, ул. Черновола Вячеслава, 9
313.0 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ "ВОЛЕС" ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТЕРИЛЬНЫЙ №1
Jiangsu Yada Technology Group
3,62
Экономия при брони:
-0,24 грн
3,38
грн
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Аптека24
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Дмитриева Николая, 6-Д
313.8 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ "ВОЛЕС" ДЛЯ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТЕРИЛЬНЫЙ №1
Jiangsu Kangjin Medical Instrument
3,90
грн
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Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Шепетовка, просп. Мира, 40
331.3 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ "ВОЛЕС" ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТЕРИЛЬНЫЙ №1
Jiangsu Yada Technology Group
3,60
грн
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Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Летичев, ул. Ширпала Леонида, 13/1
350.8 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ "ВОЛЕС" ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТЕРИЛЬНЫЙ №1
Jiangsu Yada Technology Group
3,60
грн
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Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, просп. Мира, 88
379.6 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ "ВОЛЕС" ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТЕРИЛЬНЫЙ №1
Jiangsu Yada Technology Group
3,60
грн
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Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Шевченко Тараса, 89
381.0 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ "ВОЛЕС" ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТЕРИЛЬНЫЙ №1
Jiangsu Yada Technology Group
3,60
грн
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Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Молодежная, 6/2
384.6 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ "ВОЛЕС" ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТЕРИЛЬНЫЙ №1
Jiangsu Yada Technology Group
3,60
грн
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Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, просп. Свободы, 46
408.1 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ "ВОЛЕС" ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТЕРИЛЬНЫЙ №1
Jiangsu Yada Technology Group
3,63
Экономия при брони:
-0,25 грн
3,38
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, м-н 5-й Заречный, 7
419.6 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ "ВОЛЕС" ДЛЯ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТЕРИЛЬНЫЙ №1
Jiangsu Kangjin Medical Instrument
3,43
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Городок, ул. Грушевского Михаила, 88-А
423.5 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ "ВОЛЕС" ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТЕРИЛЬНЫЙ №1
Jiangsu Yada Technology Group
3,60
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:00
Софиевка, ул. Независимости, 54
425.9 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ "ВОЛЕС" ДЛЯ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТЕРИЛЬНЫЙ №1
Jiangsu Kangjin Medical Instrument
3,43
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
427.5 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ "ВОЛЕС" ДЛЯ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТЕРИЛЬНЫЙ №1
Jiangsu Kangjin Medical Instrument
3,43
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Дунаевцы, ул. Соборная, 7/2
428.5 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ "ВОЛЕС" ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТЕРИЛЬНЫЙ №1
Jiangsu Yada Technology Group
3,60
грн
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Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Тернополь, просп. Бандеры Степана, 96
454.8 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ "ВОЛЕС" ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТЕРИЛЬНЫЙ №1
Jiangsu Yada Technology Group
3,60
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Леси Украинки, 8-А
455.5 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ "ВОЛЕС" ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТЕРИЛЬНЫЙ №1
Jiangsu Yada Technology Group
3,60
грн
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