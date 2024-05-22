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Медицинские изделияИзделия и комплектующие, используемые для введения лекарственных средств и растворов в ткани и полости телаКанюлипрочие канюлиMINI-SPIKE® КАНЮЛЯ ДЛЯ АСПИРАЦИИ И ВВЕДЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕНЫХ СРЕДСТВ ИЗ МУЛЬТИДОЗОВЫХ ФЛАКОНОВЦены в аптеках

MINI-SPIKE® КАНЮЛЯ ДЛЯ АСПИРАЦИИ И ВВЕДЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕНЫХ СРЕДСТВ ИЗ МУЛЬТИДОЗОВЫХ ФЛАКОНОВ синяя, №1 - Львов (489929) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Львов не найдено
В других городах:
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Киверцы, ул. Филатова, 6
Всего: упаковка (4)
105,99
Экономия: -18,74 грн
87,25 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 17 мин
Ужгород, ул. Минайская, 71
Всего: упаковка (3)
123,50
Экономия: -36,25 грн
87,25 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, шоссе Львовское, 8
Всего: упаковка (4)
122,99
Экономия: -35,74 грн
87,25 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Шевченко Тараса, 42
Всего: упаковка (6)
87,25 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется через 17 мин
Хмельницкий, шоссе Староконстантиновское, 17/1
Всего: упаковка (1)
110,99
Экономия: -23,74 грн
87,25 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 17 мин
Хмельницкий, шоссе Староконстантиновское, 17/1
Всего: упаковка (1)
57,37 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 17 мин
Хмельницкий, ул. Мазепы Гетмана, 33
Всего: упаковка (1)
88,50
Экономия: -1,25 грн
87,25 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 17 мин
Фастов, ул. Соборная, 44/1
Всего: упаковка (9)
116,50
Экономия: -29,25 грн
87,25 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 17 мин
Белая Церковь, бульв. Александрийский, 78
Всего: упаковка (1)
80,30 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 17 мин
Киев, просп. Берестейский, 89-А
Всего: упаковка (10)
161,33 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 17 мин
Киев, ул. Тираспольская, 58
Всего: упаковка (2)
102,50
Экономия: -15,25 грн
87,25 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 17 мин
Киев, просп. Глушкова Академика, 31-А
Всего: упаковка (2)
80,30 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Храброго Святослава, 5
Всего: упаковка (5)
72,00
Экономия: -4,02 грн
67,98 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 17 мин
Киев, ул. Максимовича Михаила, 26
Всего: упаковка (1)
96,99
Экономия: -9,74 грн
87,25 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 17 мин
Киев, пер. Политехнический, 3-В
Всего: упаковка (1)
162,20 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 17 мин
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
Всего: упаковка (4)
161,24 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 17 мин
Киев, ул. Кондратюка Юрия, 4
Всего: упаковка (1)
66,40 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 17 мин
Киев, ул. Полярная, 8
Всего: упаковка (1)
103,50
Экономия: -16,25 грн
87,25 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 17 мин
Киев, ул. Загоровская, 4
Всего: упаковка (9)
90,80 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Кондратюка Юрия, 8
Всего: упаковка (13)
68,90
Экономия: -20,82 грн
48,08 грн