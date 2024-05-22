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БАНДАЖ НА ЛОКТЕВОЙ СУСТАВ ЭЛАСТИЧНЫЙ MEDTEXTILE 8302 размер S, №1 - Львов (494882) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Львов не найдено
В других городах:
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Трускавец, ул. Стебницкая, 43-А
Всего: упаковка (2)
386,66 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Моршин, ул. 50-лет УПА, 2
Всего: упаковка (1)
445,03 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Федьковича, 7-А
Всего: упаковка (1)
449,66
Экономия: -4,59 грн
445,07 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Мазепы Гетмана, 1
Всего: упаковка (1)
420,65 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Лисец, ул. Сечевых Стрельцов, 41-А
Всего: упаковка (1)
425,28
Экономия: -1,40 грн
423,88 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Перечин, пл. Народная, 19
Всего: упаковка (2)
435,90 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ровно, ул. Черновола Вячеслава, 4
Всего: упаковка (1)
423,92 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ровно, ул. Богоявленская, 24
Всего: упаковка (1)
442,16 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Иршава, пл. Народная, 9
Всего: упаковка (1)
442,61 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ужгород, ул. Капушанская, 19
Всего: упаковка (1)
342,52 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Ужгород, ул. Бабяка, 1-Б
Всего: упаковка (1)
439,84 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Королево, ул. Злагоды, 2
Всего: упаковка (1)
262,60 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 80
Всего: упаковка (1)
439,55 грн
Свк фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Шепетовка, ул. Героев Небесной Сотни, 76
Всего: упаковка (1)
403,00
Экономия: -12,09 грн
390,91 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельник, пл. Победы, 2
Всего: упаковка (1)
445,09 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Емильчино, пер. Тихого Наума, 2/2
Всего: упаковка (1)
447,94 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Житомир, перек. Киевская / Театральная, 7/4
Всего: упаковка (1)
418,55 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Житомир, ул. Домбровского, 25-А
Всего: упаковка (1)
444,16 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Липовец, ул. Липковского Василия, 28
Всего: упаковка (3)
441,01 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Липовец, ул. Липковского Василия, 57
Всего: упаковка (1)
439,84 грн