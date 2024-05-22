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БАНДАЖ НА КОЛЕННЫЙ СУСТАВ ЭЛАСТИЧНЫЙ MEDTEXTILE 6002 размер S, №1 - Львов (494876) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 7 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (1)
484,29
Экономия: -53,77 грн
430,52 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Зеленая, 1
Всего: упаковка (1)
429,43
Экономия: -40,97 грн
388,46 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Франко Ивана, 84
Всего: упаковка (1)
495,76
Экономия: -38,92 грн
456,84 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 101
Всего: упаковка (1)
502,38
Экономия: -73,74 грн
428,64 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Петлюры Симона, 2-А
Всего: упаковка (1)
500,88
Экономия: -70,36 грн
430,52 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Научная, 43-А
Всего: упаковка (1)
437,51
Экономия: -42,44 грн
395,07 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Научная, 51
Всего: упаковка (1)
492,28
Экономия: -67,40 грн
424,88 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Новояворовск, ул. Бандеры Степана, 18
Всего: упаковка (1)
488,05
Экономия: -29,33 грн
458,72 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Золочев, ул. Шашкевича, 8
Всего: упаковка (1)
494,63
Экономия: -35,91 грн
458,72 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Червоноград, ул. Шептицкого, 1
Всего: упаковка (1)
431,15
Экономия: -44,59 грн
386,56 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Трускавец, ул. Стебницкая, 43-А
Всего: упаковка (2)
386,16 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Бережаны, ул. Бандеры Степана, 16-Д
Всего: упаковка (1)
498,11
Экономия: -39,21 грн
458,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Калуш, просп. Леси Украинки, 1
Всего: упаковка (1)
495,00
Экономия: -29,70 грн
465,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Нововолынск, просп. Победы, 2-А
Всего: упаковка (1)
492,23
Экономия: -33,51 грн
458,72 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Мазепы Гетмана, 1
Всего: упаковка (2)
420,56 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. 15-го Апреля, 23
Всего: упаковка (1)
390,00
Экономия: -40,00 грн
350,00 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Збараж, ул. Грушевского Михаила, 4
Всего: упаковка (1)
410,05 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Луцк, просп. Соборности, 4
Всего: упаковка (1)
486,78
Экономия: -29,94 грн
456,84 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Копычинцы, ул. Рынок, 19-А
Всего: упаковка (1)
419,14 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Коломыя, перек. Шевченко / Лермонтова, 26/1
Всего: упаковка (1)
418,30
Экономия: -32,03 грн
386,27 грн