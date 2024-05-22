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БАНДАЖ НА ГОЛЕНОСТОПНЫЙ СУСТАВ ЭЛАСТИЧНЫЙ MEDTEXTILE 7101 размер S, №1 - Львов (494874) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Низинная, 2
Всего: упаковка (1)
419,64
Экономия: -37,43 грн
382,21 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Научная, 51
Всего: упаковка (1)
435,73
Экономия: -19,72 грн
416,01 грн
В других городах:
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Новояворовск, ул. Бандеры Степана, 10
Всего: упаковка (2)
377,50 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Трускавец, ул. Стебницкая, 43-А
Всего: упаковка (1)
430,38 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 53/21
Всего: упаковка (1)
479,87
Экономия: -34,92 грн
444,95 грн
Аптека нежных цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Волчинецкая, 140
Всего: упаковка (1)
479,18
Экономия: -34,32 грн
444,86 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Владимир, ул. Ковельская, 25
Всего: упаковка (1)
393,75
Экономия: -14,71 грн
379,04 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Бандеры Степана, 77-Б
Всего: упаковка (1)
479,83
Экономия: -32,71 грн
447,12 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Коломыя, перек. Шевченко / Лермонтова, 26/1
Всего: упаковка (1)
407,04
Экономия: -31,16 грн
375,88 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ровно, ул. Киевская, 77-А
Всего: упаковка (1)
428,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ужгород, пл. Корятовича, 15
Всего: упаковка (1)
409,80
Экономия: -30,64 грн
379,16 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Иршава, пл. Народная, 9
Всего: упаковка (2)
429,60 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ужгород, ул. Вилмоша Ковача, 24
Всего: упаковка (1)
427,93 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Ужгород, ул. Бабяка, 1-Б
Всего: упаковка (1)
426,55 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Хуст, ул. Карпатской Сечи, 53-Б
Всего: упаковка (1)
407,43 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Костополь, ул. Грушевского Михаила, 31
Всего: упаковка (1)
356,10 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Вараш, м-н Вараш, 6
Всего: упаковка (1)
377,50 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 80
Всего: упаковка (1)
427,32 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 38
Всего: упаковка (1)
406,76 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Заречанская, 38
Всего: упаковка (1)
421,55
Экономия: -39,86 грн
381,69 грн