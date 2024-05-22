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БАНДАЖ НА ГОЛЕНОСТОПНЫЙ СУСТАВ ЭЛАСТИЧНЫЙ MEDTEXTILE 7101 размер M, №1 - Львов (494873) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 9 аптеках
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
356,10 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: упаковка (2)
356,10 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
Всего: упаковка (1)
356,10 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Лычаковская, 71
Всего: упаковка (1)
369,90 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Княгини Ольги, 100-Л
Всего: упаковка (1)
377,50 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Линкольна, 29
Всего: упаковка (2)
339,19 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Красной Калины, 42
Всего: упаковка (1)
377,50 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Красной Калины, 92
Всего: упаковка (1)
356,10 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Величковского, 40
Всего: упаковка (1)
356,10 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Зимняя Вода, ул. Львовская, 3
Всего: упаковка (1)
430,45 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Городок, ул. Перемышльская, 14-Г
Всего: упаковка (1)
408,43 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Новояворовск, ул. Бандеры Степана, 10
Всего: упаковка (1)
339,19 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Новый Роздол, просп. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (2)
431,94 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Новый Роздол, бульв. Довженко Александра, 12
Всего: упаковка (2)
410,03 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Рудки, пл. Возрождения, 8-А
Всего: упаковка (1)
482,99
Экономия: -116,28 грн
366,71 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Жидачов, пл. Свободы, 8
Всего: упаковка (1)
426,40 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 57 мин
Рава-Русская, ул. 1-го Ноября, 1
Всего: упаковка (1)
430,96 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Мостиска, ул. Гайдамацкая, 12
Всего: упаковка (2)
356,10 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Золочев, ул. Мазепы, 2
Всего: упаковка (1)
356,10 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Золочев, ул. Шашкевича, 2
Всего: упаковка (1)
372,39 грн