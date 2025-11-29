Киев
Катетер внутривенный Волес (Intravenous catheter Voles)
Одесса
(адрес не указан)
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Пивденное, ул. Химиков, 27-Г
35.5 км
КАНЮЛЯ (КАТЕТЕР) ВНУТРИВЕННАЯ "ВОЛЕС" С ПОРТОМ И КРЫЛЫШКАМИ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТЕРИЛЬНАЯ 22G (0,9 х 25 мм) №1
Shree Umiya Surgical pvt. Ltd
8,10
грн
Забронировать
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Александровка, ул. Шевченко Тараса, 57
299.3 км
КАНЮЛЯ (КАТЕТЕР) ВНУТРИВЕННАЯ "ВОЛЕС" С ПОРТОМ И КРЫЛЫШКАМИ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТЕРИЛЬНАЯ 22G (0,9 х 25 мм) №1
Shree Umiya Surgical pvt. Ltd
11,00
грн
Забронировать
Аптека №23
Закрыто
Открывается в 08:00
Александрия, ул. Кохана Анатолия, 5-Б
302.9 км
КАНЮЛЯ (КАТЕТЕР) ВНУТРИВЕННАЯ "ВОЛЕС" С ПОРТОМ И КРЫЛЫШКАМИ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТЕРИЛЬНАЯ 24G (0,7 х 19 мм) №1
Shree Umiya Surgical pvt. Ltd
13,90
грн
Забронировать
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, ул. Мира, 17
370.1 км
КАНЮЛЯ (КАТЕТЕР) ВНУТРИВЕННАЯ "ВОЛЕС" С ПОРТОМ И КРЫЛЫШКАМИ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТЕРИЛЬНАЯ 18G (1,3 х 45 мм) №1
Shree Umiya Surgical pvt. Ltd
10,00
грн
Забронировать
Подорожник
Открыто
Закроется через 36 мин
Белая Церковь, бульв. Александрийский, 82
372.7 км
КАНЮЛЯ (КАТЕТЕР) ВНУТРИВЕННАЯ "ВОЛЕС" С ПОРТОМ И КРЫЛЫШКАМИ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТЕРИЛЬНАЯ 20G (1,1 х 32 мм) №1
Shree Umiya Surgical pvt. Ltd
12,70
Экономия при брони:
-4,20 грн
8,50
грн
Забронировать
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 6 мин
Днепр, пер. Парусный, 18-Л
386.7 км
КАНЮЛЯ (КАТЕТЕР) ВНУТРИВЕННАЯ "ВОЛЕС" С ПОРТОМ И КРЫЛЫШКАМИ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТЕРИЛЬНАЯ 20G (1,1 х 32 мм) №1
Shree Umiya Surgical pvt. Ltd
8,05
Экономия при брони:
-0,29 грн
7,76
грн
Забронировать
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 36 мин
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 4
388.0 км
КАНЮЛЯ (КАТЕТЕР) ВНУТРИВЕННАЯ "ВОЛЕС" С ПОРТОМ И КРЫЛЫШКАМИ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТЕРИЛЬНАЯ 20G (1,1 х 32 мм) №1
Shree Umiya Surgical pvt. Ltd
7,10
Экономия при брони:
-0,45 грн
6,65
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Независимости, 16
390.1 км
КАНЮЛЯ (КАТЕТЕР) ВНУТРИВЕННАЯ "ВОЛЕС" С ПОРТОМ И КРЫЛЫШКАМИ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТЕРИЛЬНАЯ 20G (1,1 х 32 мм) №1
Shree Umiya Surgical pvt. Ltd
10,04
Экономия при брони:
-0,59 грн
9,45
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
393.1 км
КАНЮЛЯ (КАТЕТЕР) ВНУТРИВЕННАЯ "ВОЛЕС" С ПОРТОМ И КРЫЛЫШКАМИ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТЕРИЛЬНАЯ 20G (1,1 х 32 мм) №1
Shree Umiya Surgical pvt. Ltd
10,11
Экономия при брони:
-0,66 грн
9,45
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 10/25
395.3 км
КАНЮЛЯ (КАТЕТЕР) ВНУТРИВЕННАЯ "ВОЛЕС" С ПОРТОМ И КРЫЛЫШКАМИ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТЕРИЛЬНАЯ 22G (0,9 х 25 мм) №1
Shree Umiya Surgical pvt. Ltd
10,15
Экономия при брони:
-0,40 грн
9,75
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, шоссе Донецкое, 122
397.1 км
КАНЮЛЯ (КАТЕТЕР) ВНУТРИВЕННАЯ "ВОЛЕС" С ПОРТОМ И КРЫЛЫШКАМИ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТЕРИЛЬНАЯ 20G (1,1 х 32 мм) №1
Shree Umiya Surgical pvt. Ltd
8,06
Экономия при брони:
-0,40 грн
7,66
грн
Забронировать
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Березинская, 20
397.5 км
КАНЮЛЯ (КАТЕТЕР) ВНУТРИВЕННАЯ "ВОЛЕС" С ПОРТОМ И КРЫЛЫШКАМИ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТЕРИЛЬНАЯ 20G (1,1 х 32 мм) №1
Shree Umiya Surgical pvt. Ltd
8,32
Экономия при брони:
-0,55 грн
7,77
грн
Забронировать
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Калиновая, 11-Б
399.2 км
КАНЮЛЯ (КАТЕТЕР) ВНУТРИВЕННАЯ "ВОЛЕС" С ПОРТОМ И КРЫЛЫШКАМИ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТЕРИЛЬНАЯ 20G (1,1 х 32 мм) №1
Shree Umiya Surgical pvt. Ltd
10,01
Экономия при брони:
-0,56 грн
9,45
грн
Забронировать
Аптека24
Закрыто
Открывается в 08:00
Черновцы, ул. Главная, 200
407.4 км
КАНЮЛЯ (КАТЕТЕР) ВНУТРИВЕННАЯ "ВОЛЕС" С ПОРТОМ И КРЫЛЫШКАМИ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТЕРИЛЬНАЯ 20G (1,1 х 32 мм) №1
Shree Umiya Surgical pvt. Ltd
9,60
грн
Забронировать
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 36 мин
Березань, ул. Филатова Академика, 26-А
429.8 км
КАНЮЛЯ (КАТЕТЕР) ВНУТРИВЕННАЯ "ВОЛЕС" С ПОРТОМ И КРЫЛЫШКАМИ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТЕРИЛЬНАЯ 20G (1,1 х 32 мм) №1
Shree Umiya Surgical pvt. Ltd
13,90
Экономия при брони:
-0,79 грн
13,11
грн
Забронировать
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется через 36 мин
Борисполь, ул. Глубокская, 1
429.9 км
КАНЮЛЯ (КАТЕТЕР) ВНУТРИВЕННАЯ "ВОЛЕС" С ПОРТОМ И КРЫЛЫШКАМИ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТЕРИЛЬНАЯ 20G (1,1 х 32 мм) №1
Shree Umiya Surgical pvt. Ltd
9,60
Экономия при брони:
-0,45 грн
9,15
грн
Забронировать
КАНЮЛЯ (КАТЕТЕР) ВНУТРИВЕННАЯ "ВОЛЕС" С ПОРТОМ И КРЫЛЫШКАМИ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТЕРИЛЬНАЯ 22G (0,9 х 25 мм) №1
Shree Umiya Surgical pvt. Ltd
9,81
Экономия при брони:
-0,45 грн
9,36
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 36 мин
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 84
430.1 км
КАНЮЛЯ (КАТЕТЕР) ВНУТРИВЕННАЯ "ВОЛЕС" С ПОРТОМ И КРЫЛЫШКАМИ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТЕРИЛЬНАЯ 22G (0,9 х 25 мм) №1
Shree Umiya Surgical pvt. Ltd
9,31
Экономия при брони:
-0,55 грн
8,76
грн
Забронировать
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Маккейна Джона, 35-А
437.6 км
КАНЮЛЯ (КАТЕТЕР) ВНУТРИВЕННАЯ "ВОЛЕС" С ПОРТОМ И КРЫЛЫШКАМИ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТЕРИЛЬНАЯ 24G (0,7 х 19 мм) №1
Shree Umiya Surgical pvt. Ltd
11,00
Экономия при брони:
-0,10 грн
10,90
грн
Забронировать
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, шоссе Харьковское, 144-В
437.6 км
КАНЮЛЯ (КАТЕТЕР) ВНУТРИВЕННАЯ "ВОЛЕС" С ПОРТОМ И КРЫЛЫШКАМИ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТЕРИЛЬНАЯ 22G (0,9 х 25 мм) №1
Shree Umiya Surgical pvt. Ltd
12,00
Экономия при брони:
-0,10 грн
11,90
грн
Забронировать
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Миколайчука Ивана, 3-А
438.7 км
КАНЮЛЯ (КАТЕТЕР) ВНУТРИВЕННАЯ "ВОЛЕС" С ПОРТОМ И КРЫЛЫШКАМИ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТЕРИЛЬНАЯ 20G (1,1 х 32 мм) №1
Shree Umiya Surgical pvt. Ltd
11,00
Экономия при брони:
-0,10 грн
10,90
грн
Забронировать
