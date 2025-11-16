Киев
Катетер внутривенный Волес (Intravenous catheter Voles)
Катетер внутривенный Волес (Intravenous catheter Voles)
Львив
(адрес не указан)
Доступно в 10 аптеках в Львив
Аптека24
Закрыто
Открывается в 08:30
Львов, ул. Зубровская, 38
5.8 км
КАНЮЛЯ (КАТЕТЕР) ВНУТРИВЕННАЯ "ВОЛЕС" С ПОРТОМ И КРЫЛЫШКАМИ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТЕРИЛЬНАЯ 20G (1,1 х 32 мм) №1
Shree Umiya Surgical pvt. Ltd
10,70
грн
Забронировать
В городах рядом
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Ровно, ул. Черновола Вячеслава, 79
180.8 км
КАНЮЛЯ (КАТЕТЕР) ВНУТРИВЕННАЯ "ВОЛЕС" С ПОРТОМ И КРЫЛЫШКАМИ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТЕРИЛЬНАЯ 20G (1,1 х 32 мм) №1
Shree Umiya Surgical pvt. Ltd
9,30
Экономия при брони:
-0,10 грн
9,20
грн
Забронировать
Аптека24
Закрыто
Открывается в 08:00
Черновцы, ул. Главная, 200
225.2 км
КАНЮЛЯ (КАТЕТЕР) ВНУТРИВЕННАЯ "ВОЛЕС" С ПОРТОМ И КРЫЛЫШКАМИ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТЕРИЛЬНАЯ 20G (1,1 х 32 мм) №1
Shree Umiya Surgical pvt. Ltd
9,60
грн
Забронировать
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Коростень, ул. Грушевского, 46
349.7 км
КАНЮЛЯ (КАТЕТЕР) ВНУТРИВЕННАЯ "ВОЛЕС" С ПОРТОМ И КРЫЛЫШКАМИ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТЕРИЛЬНАЯ 20G (1,1 х 32 мм) №1
Shree Umiya Surgical pvt. Ltd
9,30
Экономия при брони:
-0,80 грн
8,50
грн
Забронировать
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Белая Церковь, бульв. Александрийский, 82
435.2 км
КАНЮЛЯ (КАТЕТЕР) ВНУТРИВЕННАЯ "ВОЛЕС" С ПОРТОМ И КРЫЛЫШКАМИ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТЕРИЛЬНАЯ 20G (1,1 х 32 мм) №1
Shree Umiya Surgical pvt. Ltd
9,30
Экономия при брони:
-0,80 грн
8,50
грн
Забронировать
Аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Гостомель, ул. Остромирская, 35
448.6 км
КАНЮЛЯ (КАТЕТЕР) ВНУТРИВЕННАЯ "ВОЛЕС" С ПОРТОМ И КРЫЛЫШКАМИ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТЕРИЛЬНАЯ 20G (1,1 х 32 мм) №1
Shree Umiya Surgical pvt. Ltd
10,00
грн
Забронировать
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Берестейский, 104
458.8 км
КАНЮЛЯ (КАТЕТЕР) ВНУТРИВЕННАЯ "ВОЛЕС" С ПОРТОМ И КРЫЛЫШКАМИ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТЕРИЛЬНАЯ 22G (0,9 х 25 мм) №1
Shree Umiya Surgical pvt. Ltd
12,00
Экономия при брони:
-0,10 грн
11,90
грн
Забронировать
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Щербаковского Данилы, 60
460.4 км
КАНЮЛЯ (КАТЕТЕР) ВНУТРИВЕННАЯ "ВОЛЕС" С ПОРТОМ И КРЫЛЫШКАМИ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТЕРИЛЬНАЯ 24G (0,7 х 19 мм) №1
Shree Umiya Surgical pvt. Ltd
11,00
Экономия при брони:
-0,10 грн
10,90
грн
Забронировать
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Константиновская, 71
467.1 км
КАНЮЛЯ (КАТЕТЕР) ВНУТРИВЕННАЯ "ВОЛЕС" С ПОРТОМ И КРЫЛЫШКАМИ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТЕРИЛЬНАЯ 20G (1,1 х 32 мм) №1
Shree Umiya Surgical pvt. Ltd
9,46
Экономия при брони:
-0,50 грн
8,96
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Героев Днепра, 30-А
467.6 км
КАНЮЛЯ (КАТЕТЕР) ВНУТРИВЕННАЯ "ВОЛЕС" С ПОРТОМ И КРЫЛЫШКАМИ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТЕРИЛЬНАЯ 22G (0,9 х 25 мм) №1
Shree Umiya Surgical pvt. Ltd
9,76
Экономия при брони:
-0,61 грн
9,15
грн
Забронировать
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Ильинская, 3/7
468.5 км
КАНЮЛЯ (КАТЕТЕР) ВНУТРИВЕННАЯ "ВОЛЕС" С ПОРТОМ И КРЫЛЫШКАМИ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТЕРИЛЬНАЯ 20G (1,1 х 32 мм) №1
Shree Umiya Surgical pvt. Ltd
11,00
Экономия при брони:
-0,10 грн
10,90
грн
Забронировать
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Маккейна Джона, 35-А
469.2 км
КАНЮЛЯ (КАТЕТЕР) ВНУТРИВЕННАЯ "ВОЛЕС" С ПОРТОМ И КРЫЛЫШКАМИ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТЕРИЛЬНАЯ 24G (0,7 х 19 мм) №1
Shree Umiya Surgical pvt. Ltd
11,00
Экономия при брони:
-0,10 грн
10,90
грн
Забронировать
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Русановская / Энтузиастов, 24/51
473.2 км
КАНЮЛЯ (КАТЕТЕР) ВНУТРИВЕННАЯ "ВОЛЕС" С ПОРТОМ И КРЫЛЫШКАМИ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТЕРИЛЬНАЯ 24G (0,7 х 19 мм) №1
Shree Umiya Surgical pvt. Ltd
11,00
Экономия при брони:
-0,10 грн
10,90
грн
Забронировать
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Миколайчука Ивана, 3-А
473.3 км
КАНЮЛЯ (КАТЕТЕР) ВНУТРИВЕННАЯ "ВОЛЕС" С ПОРТОМ И КРЫЛЫШКАМИ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТЕРИЛЬНАЯ 20G (1,1 х 32 мм) №1
Shree Umiya Surgical pvt. Ltd
11,00
Экономия при брони:
-0,10 грн
10,90
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сосюры, 3
475.7 км
КАНЮЛЯ (КАТЕТЕР) ВНУТРИВЕННАЯ "ВОЛЕС" С ПОРТОМ И КРЫЛЫШКАМИ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТЕРИЛЬНАЯ 20G (1,1 х 32 мм) №1
Shree Umiya Surgical pvt. Ltd
9,27
Экономия при брони:
-0,31 грн
8,96
грн
Забронировать
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, шоссе Харьковское, 144-В
477.1 км
КАНЮЛЯ (КАТЕТЕР) ВНУТРИВЕННАЯ "ВОЛЕС" С ПОРТОМ И КРЫЛЫШКАМИ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТЕРИЛЬНАЯ 22G (0,9 х 25 мм) №1
Shree Umiya Surgical pvt. Ltd
12,00
Экономия при брони:
-0,10 грн
11,90
грн
Забронировать
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Алма-Атинская, 103/1
479.1 км
КАНЮЛЯ (КАТЕТЕР) ВНУТРИВЕННАЯ "ВОЛЕС" С ПОРТОМ И КРЫЛЫШКАМИ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТЕРИЛЬНАЯ 20G (1,1 х 32 мм) №1
Shree Umiya Surgical pvt. Ltd
11,00
Экономия при брони:
-0,10 грн
10,90
грн
Забронировать
КАНЮЛЯ (КАТЕТЕР) ВНУТРИВЕННАЯ "ВОЛЕС" С ПОРТОМ И КРЫЛЫШКАМИ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТЕРИЛЬНАЯ 24G (0,7 х 19 мм) №1
Shree Umiya Surgical pvt. Ltd
11,00
Экономия при брони:
-0,10 грн
10,90
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 84
497.9 км
КАНЮЛЯ (КАТЕТЕР) ВНУТРИВЕННАЯ "ВОЛЕС" С ПОРТОМ И КРЫЛЫШКАМИ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТЕРИЛЬНАЯ 22G (0,9 х 25 мм) №1
Shree Umiya Surgical pvt. Ltd
9,25
Экономия при брони:
-0,49 грн
8,76
грн
Забронировать
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Борисполь, ул. Глубокская, 1
498.0 км
КАНЮЛЯ (КАТЕТЕР) ВНУТРИВЕННАЯ "ВОЛЕС" С ПОРТОМ И КРЫЛЫШКАМИ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТЕРИЛЬНАЯ 20G (1,1 х 32 мм) №1
Shree Umiya Surgical pvt. Ltd
9,63
Экономия при брони:
-0,48 грн
9,15
грн
Забронировать
КАНЮЛЯ (КАТЕТЕР) ВНУТРИВЕННАЯ "ВОЛЕС" С ПОРТОМ И КРЫЛЫШКАМИ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТЕРИЛЬНАЯ 22G (0,9 х 25 мм) №1
Shree Umiya Surgical pvt. Ltd
9,85
Экономия при брони:
-0,49 грн
9,36
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Шевченко, 22
545.9 км
КАНЮЛЯ (КАТЕТЕР) ВНУТРИВЕННАЯ "ВОЛЕС" С ПОРТОМ И КРЫЛЫШКАМИ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТЕРИЛЬНАЯ 24G (0,7 х 19 мм) №1
Shree Umiya Surgical pvt. Ltd
8,32
Экономия при брони:
-0,44 грн
7,88
грн
Забронировать
