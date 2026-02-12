Харьков
Катетер внутривенный Волес (Intravenous catheter Voles)
Запорожье
(адрес не указан)
Доступно в 16 аптеках в Запорожье
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 82
2.0 км
КАНЮЛЯ (КАТЕТЕР) ВНУТРИВЕННАЯ "ВОЛЕС" С ПОРТОМ И КРЫЛЫШКАМИ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТЕРИЛЬНАЯ 20G (1,1 х 32 мм) №1
Shree Umiya Surgical pvt. Ltd
13,90
Экономия при брони:
-0,60 грн
13,30
грн
Забронировать
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, пер. Электромеханический, 1
5.0 км
КАНЮЛЯ (КАТЕТЕР) ВНУТРИВЕННАЯ "ВОЛЕС" С ПОРТОМ И КРЫЛЫШКАМИ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТЕРИЛЬНАЯ 20G (1,1 х 32 мм) №1
Shree Umiya Surgical pvt. Ltd
13,90
Экономия при брони:
-0,60 грн
13,30
грн
Забронировать
В городах рядом
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, ул. Березинская, 20
184.6 км
КАНЮЛЯ (КАТЕТЕР) ВНУТРИВЕННАЯ "ВОЛЕС" С ПОРТОМ И КРЫЛЫШКАМИ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТЕРИЛЬНАЯ 20G (1,1 х 32 мм) №1
Shree Umiya Surgical pvt. Ltd
8,30
Экономия при брони:
-0,53 грн
7,77
грн
Забронировать
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, ул. Калиновая, 11-Б
184.7 км
КАНЮЛЯ (КАТЕТЕР) ВНУТРИВЕННАЯ "ВОЛЕС" С ПОРТОМ И КРЫЛЫШКАМИ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТЕРИЛЬНАЯ 20G (1,1 х 32 мм) №1
Shree Umiya Surgical pvt. Ltd
9,87
Экономия при брони:
-0,42 грн
9,45
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, шоссе Донецкое, 122
184.9 км
КАНЮЛЯ (КАТЕТЕР) ВНУТРИВЕННАЯ "ВОЛЕС" С ПОРТОМ И КРЫЛЫШКАМИ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТЕРИЛЬНАЯ 20G (1,1 х 32 мм) №1
Shree Umiya Surgical pvt. Ltd
8,11
Экономия при брони:
-0,45 грн
7,66
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
190.3 км
КАНЮЛЯ (КАТЕТЕР) ВНУТРИВЕННАЯ "ВОЛЕС" С ПОРТОМ И КРЫЛЫШКАМИ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТЕРИЛЬНАЯ 20G (1,1 х 32 мм) №1
Shree Umiya Surgical pvt. Ltd
9,90
Экономия при брони:
-0,45 грн
9,45
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 10/25
190.7 км
КАНЮЛЯ (КАТЕТЕР) ВНУТРИВЕННАЯ "ВОЛЕС" С ПОРТОМ И КРЫЛЫШКАМИ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТЕРИЛЬНАЯ 22G (0,9 х 25 мм) №1
Shree Umiya Surgical pvt. Ltd
10,47
Экономия при брони:
-0,72 грн
9,75
грн
Забронировать
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 4
192.6 км
КАНЮЛЯ (КАТЕТЕР) ВНУТРИВЕННАЯ "ВОЛЕС" С ПОРТОМ И КРЫЛЫШКАМИ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТЕРИЛЬНАЯ 20G (1,1 х 32 мм) №1
Shree Umiya Surgical pvt. Ltd
7,10
Экономия при брони:
-0,45 грн
6,65
грн
Забронировать
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 18-Л
193.8 км
КАНЮЛЯ (КАТЕТЕР) ВНУТРИВЕННАЯ "ВОЛЕС" С ПОРТОМ И КРЫЛЫШКАМИ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТЕРИЛЬНАЯ 20G (1,1 х 32 мм) №1
Shree Umiya Surgical pvt. Ltd
8,24
Экономия при брони:
-0,48 грн
7,76
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, ул. Независимости, 16
194.9 км
КАНЮЛЯ (КАТЕТЕР) ВНУТРИВЕННАЯ "ВОЛЕС" С ПОРТОМ И КРЫЛЫШКАМИ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТЕРИЛЬНАЯ 20G (1,1 х 32 мм) №1
Shree Umiya Surgical pvt. Ltd
9,93
Экономия при брони:
-0,48 грн
9,45
грн
Забронировать
Народная аптека
Открыто
Закроется через 49 мин
Каменское, ул. Мира, 17
202.9 км
КАНЮЛЯ (КАТЕТЕР) ВНУТРИВЕННАЯ "ВОЛЕС" С ПОРТОМ И КРЫЛЫШКАМИ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТЕРИЛЬНАЯ 18G (1,3 х 45 мм) №1
Shree Umiya Surgical pvt. Ltd
10,00
грн
Забронировать
Народная аптека
Запорожье, ул. Дудыкина, 6
250.1 км
КАНЮЛЯ (КАТЕТЕР) ВНУТРИВЕННАЯ "ВОЛЕС" С ПОРТОМ И КРЫЛЫШКАМИ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТЕРИЛЬНАЯ 16G (1,7 x 45 мм) №1
Shree Umiya Surgical pvt. Ltd
10,00
грн
Забронировать
Региональная аптечная сеть руан
Открыто
Закроется в 20:00
Александрия, ул. Студенческая, 46
268.6 км
КАНЮЛЯ (КАТЕТЕР) ВНУТРИВЕННАЯ "ВОЛЕС" С ПОРТОМ И КРЫЛЫШКАМИ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТЕРИЛЬНАЯ 24G (0,7 х 19 мм) №1
Shree Umiya Surgical pvt. Ltd
13,90
грн
Забронировать
Аптека №23
Открыто
Закроется в 19:30
Александрия, ул. Кохана Анатолия, 5-Б
269.9 км
КАНЮЛЯ (КАТЕТЕР) ВНУТРИВЕННАЯ "ВОЛЕС" С ПОРТОМ И КРЫЛЫШКАМИ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТЕРИЛЬНАЯ 24G (0,7 х 19 мм) №1
Shree Umiya Surgical pvt. Ltd
13,90
грн
Забронировать
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Александровка, ул. Шевченко Тараса, 57
309.6 км
КАНЮЛЯ (КАТЕТЕР) ВНУТРИВЕННАЯ "ВОЛЕС" С ПОРТОМ И КРЫЛЫШКАМИ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТЕРИЛЬНАЯ 22G (0,9 х 25 мм) №1
Shree Umiya Surgical pvt. Ltd
10,00
грн
Забронировать
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется в 21:00
Борисполь, ул. Глубокская, 1
377.7 км
КАНЮЛЯ (КАТЕТЕР) ВНУТРИВЕННАЯ "ВОЛЕС" С ПОРТОМ И КРЫЛЫШКАМИ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТЕРИЛЬНАЯ 20G (1,1 х 32 мм) №1
Shree Umiya Surgical pvt. Ltd
9,71
Экономия при брони:
-0,56 грн
9,15
грн
Забронировать
КАНЮЛЯ (КАТЕТЕР) ВНУТРИВЕННАЯ "ВОЛЕС" С ПОРТОМ И КРЫЛЫШКАМИ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТЕРИЛЬНАЯ 22G (0,9 х 25 мм) №1
Shree Umiya Surgical pvt. Ltd
9,93
Экономия при брони:
-0,57 грн
9,36
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 84
377.8 км
КАНЮЛЯ (КАТЕТЕР) ВНУТРИВЕННАЯ "ВОЛЕС" С ПОРТОМ И КРЫЛЫШКАМИ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТЕРИЛЬНАЯ 22G (0,9 х 25 мм) №1
Shree Umiya Surgical pvt. Ltd
9,30
Экономия при брони:
-0,54 грн
8,76
грн
Забронировать
Фармация
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Алма-Атинская, 103/1
398.3 км
КАНЮЛЯ (КАТЕТЕР) ВНУТРИВЕННАЯ "ВОЛЕС" С ПОРТОМ И КРЫЛЫШКАМИ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТЕРИЛЬНАЯ 24G (0,7 х 19 мм) №1
Shree Umiya Surgical pvt. Ltd
11,00
Экономия при брони:
-0,10 грн
10,90
грн
Забронировать
Фармация
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, шоссе Харьковское, 144-В
399.8 км
КАНЮЛЯ (КАТЕТЕР) ВНУТРИВЕННАЯ "ВОЛЕС" С ПОРТОМ И КРЫЛЫШКАМИ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТЕРИЛЬНАЯ 22G (0,9 х 25 мм) №1
Shree Umiya Surgical pvt. Ltd
12,00
Экономия при брони:
-0,10 грн
11,90
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Сосюры, 3
401.6 км
КАНЮЛЯ (КАТЕТЕР) ВНУТРИВЕННАЯ "ВОЛЕС" С ПОРТОМ И КРЫЛЫШКАМИ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТЕРИЛЬНАЯ 20G (1,1 х 32 мм) №1
Shree Umiya Surgical pvt. Ltd
9,40
Экономия при брони:
-0,44 грн
8,96
грн
Забронировать
