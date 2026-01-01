Киев
Катетер внутривенный Волес (Intravenous catheter Voles)
Катетер внутривенный Волес (Intravenous catheter Voles)
Днепр
(адрес не указан)
Доступно в 7 аптеках в Днепр
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 4
3.8 км
КАНЮЛЯ (КАТЕТЕР) ВНУТРИВЕННАЯ "ВОЛЕС" С ПОРТОМ И КРЫЛЫШКАМИ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТЕРИЛЬНАЯ 20G (1,1 х 32 мм) №1
Shree Umiya Surgical pvt. Ltd
7,10
Экономия при брони:
-0,45 грн
6,65
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
4.2 км
КАНЮЛЯ (КАТЕТЕР) ВНУТРИВЕННАЯ "ВОЛЕС" С ПОРТОМ И КРЫЛЫШКАМИ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТЕРИЛЬНАЯ 20G (1,1 х 32 мм) №1
Shree Umiya Surgical pvt. Ltd
10,13
Экономия при брони:
-0,68 грн
9,45
грн
Забронировать
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 18-Л
4.4 км
КАНЮЛЯ (КАТЕТЕР) ВНУТРИВЕННАЯ "ВОЛЕС" С ПОРТОМ И КРЫЛЫШКАМИ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТЕРИЛЬНАЯ 20G (1,1 х 32 мм) №1
Shree Umiya Surgical pvt. Ltd
8,05
Экономия при брони:
-0,29 грн
7,76
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, ул. Независимости, 16
4.8 км
КАНЮЛЯ (КАТЕТЕР) ВНУТРИВЕННАЯ "ВОЛЕС" С ПОРТОМ И КРЫЛЫШКАМИ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТЕРИЛЬНАЯ 20G (1,1 х 32 мм) №1
Shree Umiya Surgical pvt. Ltd
9,99
Экономия при брони:
-0,54 грн
9,45
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 10/25
8.1 км
КАНЮЛЯ (КАТЕТЕР) ВНУТРИВЕННАЯ "ВОЛЕС" С ПОРТОМ И КРЫЛЫШКАМИ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТЕРИЛЬНАЯ 22G (0,9 х 25 мм) №1
Shree Umiya Surgical pvt. Ltd
10,34
Экономия при брони:
-0,59 грн
9,75
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, шоссе Донецкое, 122
8.6 км
КАНЮЛЯ (КАТЕТЕР) ВНУТРИВЕННАЯ "ВОЛЕС" С ПОРТОМ И КРЫЛЫШКАМИ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТЕРИЛЬНАЯ 20G (1,1 х 32 мм) №1
Shree Umiya Surgical pvt. Ltd
8,23
Экономия при брони:
-0,57 грн
7,66
грн
Забронировать
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, ул. Березинская, 20
9.0 км
КАНЮЛЯ (КАТЕТЕР) ВНУТРИВЕННАЯ "ВОЛЕС" С ПОРТОМ И КРЫЛЫШКАМИ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТЕРИЛЬНАЯ 20G (1,1 х 32 мм) №1
Shree Umiya Surgical pvt. Ltd
8,07
Экономия при брони:
-0,30 грн
7,77
грн
Забронировать
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, ул. Калиновая, 11-Б
10.2 км
КАНЮЛЯ (КАТЕТЕР) ВНУТРИВЕННАЯ "ВОЛЕС" С ПОРТОМ И КРЫЛЫШКАМИ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТЕРИЛЬНАЯ 20G (1,1 х 32 мм) №1
Shree Umiya Surgical pvt. Ltd
10,05
Экономия при брони:
-0,60 грн
9,45
грн
Забронировать
В городах рядом
Народная аптека
Открыто
Закроется в 19:00
Каменское, ул. Мира, 17
26.7 км
КАНЮЛЯ (КАТЕТЕР) ВНУТРИВЕННАЯ "ВОЛЕС" С ПОРТОМ И КРЫЛЫШКАМИ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТЕРИЛЬНАЯ 18G (1,3 х 45 мм) №1
Shree Umiya Surgical pvt. Ltd
10,00
грн
Забронировать
Аптека №23
Открыто
Закроется в 19:30
Александрия, ул. Кохана Анатолия, 5-Б
138.2 км
КАНЮЛЯ (КАТЕТЕР) ВНУТРИВЕННАЯ "ВОЛЕС" С ПОРТОМ И КРЫЛЫШКАМИ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТЕРИЛЬНАЯ 24G (0,7 х 19 мм) №1
Shree Umiya Surgical pvt. Ltd
13,90
грн
Забронировать
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, пер. Электромеханический, 1
194.2 км
КАНЮЛЯ (КАТЕТЕР) ВНУТРИВЕННАЯ "ВОЛЕС" С ПОРТОМ И КРЫЛЫШКАМИ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТЕРИЛЬНАЯ 20G (1,1 х 32 мм) №1
Shree Umiya Surgical pvt. Ltd
13,90
Экономия при брони:
-1,07 грн
12,83
грн
Забронировать
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 82
195.4 км
КАНЮЛЯ (КАТЕТЕР) ВНУТРИВЕННАЯ "ВОЛЕС" С ПОРТОМ И КРЫЛЫШКАМИ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТЕРИЛЬНАЯ 20G (1,1 х 32 мм) №1
Shree Umiya Surgical pvt. Ltd
13,90
Экономия при брони:
-1,07 грн
12,83
грн
Забронировать
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Александровка, ул. Шевченко Тараса, 57
206.9 км
КАНЮЛЯ (КАТЕТЕР) ВНУТРИВЕННАЯ "ВОЛЕС" С ПОРТОМ И КРЫЛЫШКАМИ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТЕРИЛЬНАЯ 22G (0,9 х 25 мм) №1
Shree Umiya Surgical pvt. Ltd
10,00
грн
Забронировать
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Березань, ул. Филатова Академика, 26-А
327.1 км
КАНЮЛЯ (КАТЕТЕР) ВНУТРИВЕННАЯ "ВОЛЕС" С ПОРТОМ И КРЫЛЫШКАМИ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТЕРИЛЬНАЯ 20G (1,1 х 32 мм) №1
Shree Umiya Surgical pvt. Ltd
13,90
Экономия при брони:
-1,07 грн
12,83
грн
Забронировать
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Пивденное, ул. Химиков, 27-Г
354.1 км
КАНЮЛЯ (КАТЕТЕР) ВНУТРИВЕННАЯ "ВОЛЕС" С ПОРТОМ И КРЫЛЫШКАМИ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТЕРИЛЬНАЯ 22G (0,9 х 25 мм) №1
Shree Umiya Surgical pvt. Ltd
8,10
грн
Забронировать
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется в 21:00
Борисполь, ул. Глубокская, 1
357.6 км
КАНЮЛЯ (КАТЕТЕР) ВНУТРИВЕННАЯ "ВОЛЕС" С ПОРТОМ И КРЫЛЫШКАМИ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТЕРИЛЬНАЯ 20G (1,1 х 32 мм) №1
Shree Umiya Surgical pvt. Ltd
9,81
Экономия при брони:
-0,66 грн
9,15
грн
Забронировать
КАНЮЛЯ (КАТЕТЕР) ВНУТРИВЕННАЯ "ВОЛЕС" С ПОРТОМ И КРЫЛЫШКАМИ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТЕРИЛЬНАЯ 22G (0,9 х 25 мм) №1
Shree Umiya Surgical pvt. Ltd
10,03
Экономия при брони:
-0,67 грн
9,36
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 84
357.8 км
КАНЮЛЯ (КАТЕТЕР) ВНУТРИВЕННАЯ "ВОЛЕС" С ПОРТОМ И КРЫЛЫШКАМИ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТЕРИЛЬНАЯ 22G (0,9 х 25 мм) №1
Shree Umiya Surgical pvt. Ltd
9,27
Экономия при брони:
-0,51 грн
8,76
грн
Забронировать
Фармация
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, шоссе Харьковское, 144-В
380.1 км
КАНЮЛЯ (КАТЕТЕР) ВНУТРИВЕННАЯ "ВОЛЕС" С ПОРТОМ И КРЫЛЫШКАМИ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТЕРИЛЬНАЯ 22G (0,9 х 25 мм) №1
Shree Umiya Surgical pvt. Ltd
12,00
Экономия при брони:
-0,10 грн
11,90
грн
Забронировать
Фармация
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Алма-Атинская, 103/1
380.4 км
КАНЮЛЯ (КАТЕТЕР) ВНУТРИВЕННАЯ "ВОЛЕС" С ПОРТОМ И КРЫЛЫШКАМИ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТЕРИЛЬНАЯ 24G (0,7 х 19 мм) №1
Shree Umiya Surgical pvt. Ltd
11,00
Экономия при брони:
-0,10 грн
10,90
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Сосюры, 3
382.8 км
КАНЮЛЯ (КАТЕТЕР) ВНУТРИВЕННАЯ "ВОЛЕС" С ПОРТОМ И КРЫЛЫШКАМИ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТЕРИЛЬНАЯ 20G (1,1 х 32 мм) №1
Shree Umiya Surgical pvt. Ltd
9,53
Экономия при брони:
-0,57 грн
8,96
грн
Забронировать
