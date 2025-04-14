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Бинт тканый нестерильный (Woven bandage unsterile)
Бинт тканый нестерильный (Woven bandage unsterile)
Одесса
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Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 1
254.8 км
БИНТ ТКАНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ 5 м х 10 см №1
Медицинский центр М.Т.К.
13,72
Экономия при брони:
-0,64 грн
13,08
грн
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БИНТ ТКАНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ 7 м х 14 см №1
Медицинский центр М.Т.К.
26,09
Экономия при брони:
-1,21 грн
24,88
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Резниченко Алексея, 66-А
264.9 км
БИНТ ТКАНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ 7 м х 14 см №1
Медицинский центр М.Т.К.
25,87
Экономия при брони:
-0,99 грн
24,88
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, м-н Солнечный, 7
264.9 км
БИНТ ТКАНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ 7 м х 14 см №1
Медицинский центр М.Т.К.
38,21
Экономия при брони:
-2,08 грн
36,13
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Шухевича Романа, 20-А
272.2 км
БИНТ ТКАНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ 5 м х 10 см №1
Медицинский центр М.Т.К.
13,64
Экономия при брони:
-0,56 грн
13,08
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Виноградов, ул. Больничная, 13
606.2 км
БИНТ ТКАНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ 5 м х 10 см №1
Медицинский центр М.Т.К.
14,61
грн
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Аптека
Открыто
Закроется в 17:00
Харьков, ул. Большая Панасовская, 115
565.3 км
БИНТ ТКАНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ 5 м х 10 см №1
Медицинский центр М.Т.К.
Аптека
Открыто
Закроется в 15:00
Харьков, ул. Мира, 54/1
571.1 км
БИНТ ТКАНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ 5 м х 10 см №1
Медицинский центр М.Т.К.
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