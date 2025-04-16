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Бинт тканый нестерильный (Woven bandage unsterile)
Бинт тканый нестерильный (Woven bandage unsterile)
Николаев
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Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 1
148.3 км
БИНТ ТКАНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ 5 м х 10 см №1
Медицинский центр М.Т.К.
13,95
Экономия при брони:
-0,87 грн
13,08
грн
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БИНТ ТКАНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ 7 м х 14 см №1
Медицинский центр М.Т.К.
26,53
Экономия при брони:
-1,65 грн
24,88
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, м-н Солнечный, 7
158.2 км
БИНТ ТКАНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ 7 м х 14 см №1
Медицинский центр М.Т.К.
37,90
Экономия при брони:
-1,77 грн
36,13
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Резниченко Алексея, 66-А
158.5 км
БИНТ ТКАНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ 7 м х 14 см №1
Медицинский центр М.Т.К.
26,53
Экономия при брони:
-1,65 грн
24,88
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Шухевича Романа, 20-А
166.3 км
БИНТ ТКАНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ 5 м х 10 см №1
Медицинский центр М.Т.К.
13,55
Экономия при брони:
-0,47 грн
13,08
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Виноградов, ул. Больничная, 13
685.4 км
БИНТ ТКАНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ 5 м х 10 см №1
Медицинский центр М.Т.К.
14,71
Экономия при брони:
-0,01 грн
14,70
грн
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Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Большая Панасовская, 115
461.8 км
БИНТ ТКАНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ 5 м х 10 см №1
Медицинский центр М.Т.К.
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Мира, 54/1
466.6 км
БИНТ ТКАНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ 5 м х 10 см №1
Медицинский центр М.Т.К.
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