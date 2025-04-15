Киев
О товаре
Цены
Бинт тканый нестерильный (Woven bandage unsterile)
Бинт тканый нестерильный (Woven bandage unsterile)
Львов
(адрес не указан)
Изменить
Искать на карте
Сортировка по:
За расстоянием
Фильтр
В городах рядом
Здорова родина
Открыто
Закроется в 18:00
Виноградов, ул. Больничная, 13
202.7 км
БИНТ ТКАНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ 5 м х 10 см №1
Медицинский центр М.Т.К.
14,78
Экономия при брони:
-0,03 грн
14,75
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 1
714.5 км
БИНТ ТКАНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ 5 м х 10 см №1
Медицинский центр М.Т.К.
14,02
Экономия при брони:
-0,94 грн
13,08
грн
Забронировать
БИНТ ТКАНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ 7 м х 14 см №1
Медицинский центр М.Т.К.
26,65
Экономия при брони:
-1,77 грн
24,88
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Резниченко Алексея, 66-А
718.8 км
БИНТ ТКАНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ 7 м х 14 см №1
Медицинский центр М.Т.К.
25,91
Экономия при брони:
-1,03 грн
24,88
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Шухевича Романа, 20-А
719.1 км
БИНТ ТКАНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ 5 м х 10 см №1
Медицинский центр М.Т.К.
13,67
Экономия при брони:
-0,59 грн
13,08
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, м-н Солнечный, 7
720.2 км
БИНТ ТКАНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ 7 м х 14 см №1
Медицинский центр М.Т.К.
38,24
Экономия при брони:
-2,11 грн
36,13
грн
Забронировать
Аптека
Открыто
Закроется в 17:00
Харьков, ул. Большая Панасовская, 115
871.3 км
БИНТ ТКАНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ 5 м х 10 см №1
Медицинский центр М.Т.К.
Аптека
Открыто
Закроется в 15:00
Харьков, ул. Мира, 54/1
885.4 км
БИНТ ТКАНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ 5 м х 10 см №1
Медицинский центр М.Т.К.
Главная
Каталог
Корзина
Избранное
Меню