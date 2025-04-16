Киев
Бинт тканый нестерильный (Woven bandage unsterile)

Бинт тканый нестерильный (Woven bandage unsterile)

Кривой Рог (адрес не указан)
Искать на карте
Доступно в 3 аптеках в Кривой Рог
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 1
3.4 км
БИНТ ТКАНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ 5 м х 10 см №1
Медицинский центр М.Т.К.
13,95
Экономия при брони: -0,87 грн
13,08 грн
БИНТ ТКАНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ 7 м х 14 см №1
Медицинский центр М.Т.К.
26,53
Экономия при брони: -1,65 грн
24,88 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, м-н Солнечный, 7
7.1 км
БИНТ ТКАНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ 7 м х 14 см №1
Медицинский центр М.Т.К.
37,90
Экономия при брони: -1,77 грн
36,13 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Резниченко Алексея, 66-А
7.6 км
БИНТ ТКАНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ 7 м х 14 см №1
Медицинский центр М.Т.К.
26,53
Экономия при брони: -1,65 грн
24,88 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Шухевича Романа, 20-А
15.9 км
БИНТ ТКАНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ 5 м х 10 см №1
Медицинский центр М.Т.К.
13,55
Экономия при брони: -0,47 грн
13,08 грн
В городах рядом
Здорова родина
Открыто
Закроется в 18:00
Виноградов, ул. Больничная, 13
770.6 км
БИНТ ТКАНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ 5 м х 10 см №1
Медицинский центр М.Т.К.
14,76
Экономия при брони: -0,08 грн
14,68 грн
Аптека
Открыто
Закроется в 17:00
Харьков, ул. Большая Панасовская, 115
311.0 км
БИНТ ТКАНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ 5 м х 10 см №1
Медицинский центр М.Т.К.
Аптека
Открыто
Закроется в 15:00
Харьков, ул. Мира, 54/1
315.5 км
БИНТ ТКАНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ 5 м х 10 см №1
Медицинский центр М.Т.К.
ГлавнаяКорзинаИзбранное