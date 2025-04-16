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Бинт тканый нестерильный (Woven bandage unsterile)
Бинт тканый нестерильный (Woven bandage unsterile)
Кривой Рог
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Доступно в 3 аптеках в Кривой Рог
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 1
3.4 км
БИНТ ТКАНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ 5 м х 10 см №1
Медицинский центр М.Т.К.
13,95
Экономия при брони:
-0,87 грн
13,08
грн
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БИНТ ТКАНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ 7 м х 14 см №1
Медицинский центр М.Т.К.
26,53
Экономия при брони:
-1,65 грн
24,88
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, м-н Солнечный, 7
7.1 км
БИНТ ТКАНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ 7 м х 14 см №1
Медицинский центр М.Т.К.
37,90
Экономия при брони:
-1,77 грн
36,13
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Резниченко Алексея, 66-А
7.6 км
БИНТ ТКАНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ 7 м х 14 см №1
Медицинский центр М.Т.К.
26,53
Экономия при брони:
-1,65 грн
24,88
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Шухевича Романа, 20-А
15.9 км
БИНТ ТКАНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ 5 м х 10 см №1
Медицинский центр М.Т.К.
13,55
Экономия при брони:
-0,47 грн
13,08
грн
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Виноградов, ул. Больничная, 13
770.6 км
БИНТ ТКАНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ 5 м х 10 см №1
Медицинский центр М.Т.К.
14,76
Экономия при брони:
-0,08 грн
14,68
грн
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Аптека
Открыто
Закроется в 17:00
Харьков, ул. Большая Панасовская, 115
311.0 км
БИНТ ТКАНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ 5 м х 10 см №1
Медицинский центр М.Т.К.
Аптека
Открыто
Закроется в 15:00
Харьков, ул. Мира, 54/1
315.5 км
БИНТ ТКАНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ 5 м х 10 см №1
Медицинский центр М.Т.К.
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