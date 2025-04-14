Киев
О товаре
Цены
Бинт тканый нестерильный (Woven bandage unsterile)
Бинт тканый нестерильный (Woven bandage unsterile)
Харьков
(адрес не указан)
Изменить
Искать на карте
Доступно в 3 аптеках в Харьков
Сортировка по:
За расстоянием
Фильтр
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Большая Панасовская, 115
3.9 км
БИНТ ТКАНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ 5 м х 10 см №1
Медицинский центр М.Т.К.
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Мира, 54/1
11.5 км
БИНТ ТКАНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ 5 м х 10 см №1
Медицинский центр М.Т.К.
В городах рядом
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Шухевича Романа, 20-А
296.6 км
БИНТ ТКАНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ 5 м х 10 см №1
Медицинский центр М.Т.К.
13,92
Экономия при брони:
-0,84 грн
13,08
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Резниченко Алексея, 66-А
304.6 км
БИНТ ТКАНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ 7 м х 14 см №1
Медицинский центр М.Т.К.
25,85
Экономия при брони:
-0,97 грн
24,88
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, м-н Солнечный, 7
304.9 км
БИНТ ТКАНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ 7 м х 14 см №1
Медицинский центр М.Т.К.
38,08
Экономия при брони:
-1,95 грн
36,13
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 1
314.7 км
БИНТ ТКАНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ 5 м х 10 см №1
Медицинский центр М.Т.К.
13,57
Экономия при брони:
-0,49 грн
13,08
грн
Забронировать
БИНТ ТКАНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ 7 м х 14 см №1
Медицинский центр М.Т.К.
25,79
Экономия при брони:
-0,91 грн
24,88
грн
Забронировать
Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Виноградов, ул. Больничная, 13
984.0 км
БИНТ ТКАНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ 5 м х 10 см №1
Медицинский центр М.Т.К.
14,65
Экономия при брони:
-0,03 грн
14,62
грн
Забронировать
Главная
Каталог
Корзина
Избранное
Меню