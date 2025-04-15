Киев
О товаре
Цены
Бинт тканый нестерильный (Woven bandage unsterile)
Бинт тканый нестерильный (Woven bandage unsterile)
Днепр
(адрес не указан)
Изменить
Искать на карте
Сортировка по:
За расстоянием
Фильтр
В городах рядом
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Шухевича Романа, 20-А
119.4 км
БИНТ ТКАНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ 5 м х 10 см №1
Медицинский центр М.Т.К.
13,64
Экономия при брони:
-0,56 грн
13,08
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, м-н Солнечный, 7
125.3 км
БИНТ ТКАНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ 7 м х 14 см №1
Медицинский центр М.Т.К.
38,21
Экономия при брони:
-2,08 грн
36,13
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Резниченко Алексея, 66-А
125.6 км
БИНТ ТКАНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ 7 м х 14 см №1
Медицинский центр М.Т.К.
25,87
Экономия при брони:
-0,99 грн
24,88
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 1
135.3 км
БИНТ ТКАНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ 5 м х 10 см №1
Медицинский центр М.Т.К.
13,72
Экономия при брони:
-0,64 грн
13,08
грн
Забронировать
БИНТ ТКАНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ 7 м х 14 см №1
Медицинский центр М.Т.К.
26,09
Экономия при брони:
-1,21 грн
24,88
грн
Забронировать
Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Виноградов, ул. Больничная, 13
883.0 км
БИНТ ТКАНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ 5 м х 10 см №1
Медицинский центр М.Т.К.
14,59
Экономия при брони:
-0,05 грн
14,54
грн
Забронировать
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Большая Панасовская, 115
194.0 км
БИНТ ТКАНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ 5 м х 10 см №1
Медицинский центр М.Т.К.
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Мира, 54/1
194.9 км
БИНТ ТКАНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ 5 м х 10 см №1
Медицинский центр М.Т.К.
Главная
Каталог
Корзина
Избранное
Меню