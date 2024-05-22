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БИНТ ТКАНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ 5 м х 10 см, №1 - Киев (494839) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Киев не найдено
В других городах:
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Шухевича Романа, 20-А
Всего: упаковка (17)
14,08
Экономия: -2,14 грн
11,94 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 15 мин
Кривой Рог, ул. Владимира Великого, 24
Всего: упаковка (28)
13,94
Экономия: -1,87 грн
12,07 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 1
Всего: упаковка (47)
14,10
Экономия: -2,16 грн
11,94 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Магистральная, 12
Всего: упаковка (4)
14,66
Экономия: -2,09 грн
12,57 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 45 мин
Теребовля, ул. Князя Василько, 98
Всего: упаковка (2)
7,12 грн
Йод
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Закрыто Открывается в 08:00
Черновцы, ул. Скальда Сергея, 13
Всего: упаковка (3)
11,71
Экономия: -0,01 грн
11,70 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Снятин, ул. Шевченко Тараса, 171
Всего: упаковка (1)
11,84 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Виноградов, ул. Больничная, 13
Всего: упаковка (4)
11,75
Экономия: -0,08 грн
11,67 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом