Все аптеки Украины
Медицинские изделияИзделия для диагностики in vitro (Диагностические средства и реагенты)Тесты на беременность и овуляциюТесты на беременностьтест-полоски на беременностьULTRA ТЕСТ ДЛЯ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ БЕРЕМЕННОСТИ TETA®Цены в аптеках

ULTRA ТЕСТ ДЛЯ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ БЕРЕМЕННОСТИ TETA® , №1 - Львов (626212) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Львов (адрес не указан)
Доступно в 9 аптеках
Аптека сальве
Подробнее
Открыто Закроется в 00:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
59,42
Экономия: -0,37 грн
59,05 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Химическая, 4
Всего: упаковка (2)
59,57
Экономия: -0,38 грн
59,19 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 111-А
Всего: упаковка (1)
59,22 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Литвиненко, 4
Всего: упаковка (3)
58,84
Экономия: -0,03 грн
58,81 грн
Здорова родина
Подробнее
Открыто Закроется через 19 мин
Львов, ул. Зеленая, 115
Всего: упаковка (8)
59,58 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 223
Всего: упаковка (1)
59,26
Экономия: -0,06 грн
59,20 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Владимира Великого, 59-А
Всего: упаковка (3)
59,19 грн
Здорова родина
Подробнее
Открыто Закроется через 19 мин
Львов, ул. Кульпарковская, 172-А
Всего: упаковка (1)
58,75 грн
Здорова родина
Подробнее
Открыто Закроется через 19 мин
Львов, ул. Мазепы, 24
Всего: упаковка (1)
59,44 грн
В других городах:
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Зимняя Вода, ул. Гоголя, 1-А
Всего: упаковка (1)
59,25
Экономия: -0,01 грн
59,24 грн
Аптека сальве
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Брюховичи, ул. Львовская, 23-А
Всего: упаковка (2)
59,67 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Дубляны, ул. Шевченко Тараса, 22
Всего: упаковка (9)
59,64
Экономия: -0,13 грн
59,51 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Рудно, ул. Огиенко Ивана, 1
Всего: упаковка (13)
59,66
Экономия: -0,56 грн
59,10 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Щирец, ул. Княжеская, 2
Всего: упаковка (1)
59,35 грн
Аптека сальве
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Жолква, ул. Львовская, 76-А
Всего: упаковка (20)
59,53 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Городок, ул. Перемышльская, 2
Всего: упаковка (1)
59,62
Экономия: -0,90 грн
58,72 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Комарно, пл. Франко Ивана, 8
Всего: упаковка (1)
59,22 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Каменка-Бугская, ул. Независимости, 26
Всего: упаковка (2)
59,09 грн
Здорова родина
Подробнее
Открыто Закроется через 19 мин
Новый Роздол, просп. Шевченко Тараса, 15/3
Всего: упаковка (4)
59,14
Экономия: -0,28 грн
58,86 грн
Семейная аптека
Подробнее
Открыто Закроется через 19 мин
Новый Роздол, просп. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (1)
58,86
Экономия: -0,20 грн
58,66 грн