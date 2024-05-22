К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено

В других городах:

Аптеки украины Подробнее Открыто Закроется в 19:00 График работы Полтава, ул. Гончара Олеся, 27-А Всего: упаковка (3) 56,00 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Черкассы, ул. Чехова, 101 Всего: упаковка (2) 59,45 Экономия: -0,60 грн 58,85 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Черкассы, бульв. Шевченко, 345/10 Всего: упаковка (1) 59,33 Экономия: -0,17 грн 59,16 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Черкассы, ул. Новопречистенская, 55 Всего: упаковка (11) 59,15 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Черкассы, ул. Небесной Сотни, 59/2 Всего: упаковка (5) 59,61 Экономия: -0,61 грн 59,00 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Черкассы, ул. Черновола Вячеслава, 118 Всего: упаковка (5) 58,58 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Открыто Закроется в 19:00 График работы Черкассы, ул. Дахновская, 34 Всего: упаковка (2) 59,72 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Открыто Закроется в 18:00 График работы Черкассы, ул. Святителя-хирурга Луки, 3 Всего: упаковка (1) 58,97 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Открыто Закроется в 16:00 График работы Черкассы, ул. Святителя-хирурга Луки, 3 Всего: упаковка (1) 59,20 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Открыто Закроется в 16:00 График работы Черкассы, просп. Победы, 16 Всего: упаковка (1) 58,90 Экономия: -0,29 грн 58,61 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Смела, ул. Соборная, 91-Б/4 Всего: упаковка (5) 58,55 Экономия: -0,02 грн 58,53 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Городище, ул. Мира, 103 Всего: упаковка (2) 59,70 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Гора, ул. Центральная, 20-А Всего: упаковка (2) 59,46 Экономия: -0,16 грн 59,30 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Бровары, ул. Киевская, 243 Всего: упаковка (1) 58,55 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Киев, ул. Руденко Ларисы, 6-А Всего: упаковка (4) 59,57 грн Забронировать

Йод Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Киев, ул. Алма-Атинская, 2-Б Всего: упаковка (3) 59,62 Экономия: -0,62 грн 59,00 грн Забронировать

Йод Подробнее Открыто Закроется в 20:50 График работы Киев, ул. Мишуги Александра, 3-В Всего: упаковка (3) 59,50 Экономия: -0,32 грн 59,18 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Киев, просп. Григоренко Петра, 32-Д Всего: упаковка (5) 59,07 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Киев, ул. Малышко Андрея, 3 Всего: упаковка (2) 59,07 Экономия: -0,16 грн 58,91 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Киев, ул. Днепровская Набережная, 13 Всего: упаковка (4) 59,53 грн Забронировать