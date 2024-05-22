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БИНТ МАРЛЕВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "ЮРИЯ-ФАРМ" 7 м х 14 см тип 17, №1 - Харьков (488382) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (1)
27,30
Экономия: -4,09 грн
23,21 грн
Аптека твоей родини
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Золочевская, 27
Всего: упаковка (1)
21,53 грн
В других городах:
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Недригайлов, ул. Независимости, 8
Всего: упаковка (1)
13,26 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Заводское, ул. Европейская, 22
Всего: упаковка (1)
21,53 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Горишние Плавни, просп. Героев Днепра, 54
Всего: упаковка (1)
21,53 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Горишние Плавни, просп. Героев Днепра, 79
Всего: упаковка (8)
21,53 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Кременчуг, кв-л 101-й, 3
Всего: упаковка (2)
21,53 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (12)
25,46
Экономия: -2,34 грн
23,12 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Конотоп, просп. Красной Калины, 2
Всего: упаковка (2)
21,53 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Парамонова, 4
Всего: упаковка (1)
21,53 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Шостка, ул. Шевченко, 4
Всего: упаковка (2)
21,53 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 18:30
Марганец, ул. Дворцовая, 2
Всего: упаковка (1)
21,53 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Покров, ул. Центральная, 44/19
Всего: упаковка (29)
26,00
Экономия: -9,00 грн
17,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Золотоноша, ул. Черкасская, 2
Всего: упаковка (2)
22,61 грн
Аптека твоей родини
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 490/4
Всего: упаковка (1)
21,53 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Новгород-Северский, ул. Шевченко Тараса, 21-А
Всего: упаковка (2)
22,90 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 305
Всего: упаковка (1)
21,53 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Черновола Вячеслава, 52
Всего: упаковка (2)
26,06
Экономия: -2,95 грн
23,11 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Сумгаитская, 24
Всего: упаковка (3)
21,53 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Александровка, ул. Шевченко Тараса, 22
Всего: упаковка (1)
21,53 грн