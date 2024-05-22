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БИНТ МАРЛЕВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "ЮРИЯ-ФАРМ" 5 м х 10 см тип 17, №1 - Львов (488358) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Симоненко Василия, 7
Всего: упаковка (4)
15,03 грн
В других городах:
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 05:00
Ужгород, ул. Капушанская, 21
Всего: упаковка (1)
15,71 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, шоссе Староконстантиновское, 17/1
Всего: упаковка (18)
15,78 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ирпень, ул. Центральная, 27
Всего: упаковка (1)
17,13
Экономия: -1,60 грн
15,53 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Ирпенская, 70
Всего: упаковка (2)
16,80 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Вишневое, ул. Святошинская, 39
Всего: упаковка (1)
15,78 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Киприанова Академика, 8
Всего: упаковка (1)
15,03 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Курбаса Леся, 4-В
Всего: упаковка (2)
16,80 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Белецкого Академика, 11
Всего: упаковка (1)
15,03 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Литовский, 4
Всего: упаковка (1)
15,03 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Полярная, 8-А
Всего: упаковка (2)
15,78 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, пер. Балтийский, 1
Всего: упаковка (3)
15,78 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Липковского Василия, 3
Всего: упаковка (7)
15,78 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Иорданская, 6
Всего: упаковка (2)
15,78 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Героев Полка Азов, 34
Всего: упаковка (5)
16,80 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Воскресенский, 14
Всего: упаковка (1)
15,78 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Лаврухина, 3
Всего: упаковка (18)
19,15
Экономия: -3,11 грн
16,04 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Радунская, 30
Всего: упаковка (5)
16,80 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Закревского Николая, 29
Всего: упаковка (1)
15,03 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Мишуги Александра, 3-В
Всего: упаковка (12)
17,85
Экономия: -1,73 грн
16,12 грн