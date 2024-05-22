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БИНТ МАРЛЕВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ тм "ЮРИЯ-ФАРМ" 7 м х 14 см тип 17, №1 - Харьков (488306) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 7 аптеках
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Тринклера, 6
Всего: упаковка (82)
32,01 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 18:00
Харьков, просп. Независимости, 13
Всего: упаковка (6)
31,93 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Науки, 9
Всего: упаковка (1)
32,54 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Александровский, 81
Всего: упаковка (14)
21,91
Экономия: -3,75 грн
18,16 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 276-Б
Всего: упаковка (115)
30,40 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Проскуры Академика, 3-А
Всего: упаковка (10)
19,00 грн
Сатурн-фарм
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Открыто Закроется в 18:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 268
Всего: упаковка (38)
19,00 грн
В других городах:
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Богодухов, ул. Черниенко, 13
Всего: упаковка (1)
30,40 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Полтава, ул. Мазепы Ивана, 49
Всего: упаковка (1)
16,87 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Калиновая, 11-Б
Всего: упаковка (13)
19,33
Экономия: -1,63 грн
17,70 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, пер. Фестивальный, 1
Всего: упаковка (1)
19,41
Экономия: -1,73 грн
17,68 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Калиновая, 40/42
Всего: упаковка (12)
20,67
Экономия: -2,58 грн
18,09 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Слобожанский, 12
Всего: упаковка (43)
20,04
Экономия: -2,35 грн
17,69 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Слобожанский, 6
Всего: упаковка (1)
18,78
Экономия: -1,76 грн
17,02 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, шоссе Донецкое, 3
Всего: упаковка (19)
19,16
Экономия: -1,15 грн
18,01 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Привокзальная, 3
Всего: упаковка (6)
20,50
Экономия: -2,37 грн
18,13 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Шевченко Тараса, 9
Всего: упаковка (1)
19,61
Экономия: -1,56 грн
18,05 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. 20-летия Победы, 22-Д
Всего: упаковка (16)
18,94
Экономия: -1,24 грн
17,70 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (7)
19,74
Экономия: -2,05 грн
17,69 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (13)
20,44
Экономия: -2,84 грн
17,60 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Героев, 17
Всего: упаковка (12)
20,00
Экономия: -1,98 грн
18,02 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Поля Александра, 106
Всего: упаковка (1)
20,13
Экономия: -2,00 грн
18,13 грн