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БИНТ МАРЛЕВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ тм "ЮРИЯ-ФАРМ" 5 м х 10 см тип 17, №1 - Харьков (488292) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено
В других городах:
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 19:00
Змиев, ул. Лиманская, 22
Всего: упаковка (3)
11,62 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 19:30
Чугуев, ул. Торговая, 2
Всего: упаковка (13)
11,62 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Гадяч, ул. Гадячского договора, 23
Всего: упаковка (1)
11,62 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Березинская, 28
Всего: упаковка (1)
7,03
Экономия: -0,75 грн
6,28 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. 20-летия Победы, 22-Д
Всего: упаковка (1)
6,72
Экономия: -0,46 грн
6,26 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
Всего: упаковка (2)
7,34
Экономия: -1,03 грн
6,31 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (8)
7,24
Экономия: -0,96 грн
6,28 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, просп. Поля Александра, 110
Всего: упаковка (11)
12,01
Экономия: -1,03 грн
10,98 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Новокрымская, 4
Всего: упаковка (29)
6,91
Экономия: -0,68 грн
6,23 грн
Аптека социальных цен
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Открыто Закроется в 00:00
Днепр, ул. Ближняя, 31
Всего: упаковка (130)
8,50
Экономия: -0,70 грн
7,80 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Кременчуг, просп. Свободы, 83/1
Всего: упаковка (1)
11,06 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Светловодск, ул. Героев Украины, 63
Всего: упаковка (6)
11,62 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Маковского Спартака, 5
Всего: упаковка (40)
13,78
Экономия: -1,87 грн
11,91 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Металлургов, 8-Б
Всего: упаковка (6)
13,35
Экономия: -1,53 грн
11,82 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (2)
13,23
Экономия: -1,21 грн
12,02 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 42
Всего: упаковка (18)
9,62
Экономия: -1,43 грн
8,19 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 19:00
Запорожье, просп. Соборный, 6
Всего: упаковка (21)
11,62 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Шостка, ул. Свободы, 31
Всего: упаковка (1)
11,06 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Шухевича Романа, 21
Всего: упаковка (3)
11,62 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 19:00
Никополь, ул. Шевченко Тараса, 188
Всего: упаковка (32)
16,00
Экономия: -4,00 грн
12,00 грн