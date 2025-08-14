Киев
О товаре
Цены
Иглы Диавин для шприц-ручек (Needles Diavin for syringes-pens)
Иглы Диавин для шприц-ручек (Needles Diavin for syringes-pens)
Кривой Рог
(адрес не указан)
Изменить
Искать на карте
Сортировка:
По расстоянию
Фильтр
Доступно в 131 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
ИГЛЫ diaWin ДЛЯ ИНСУЛИНОВЫХ ШПРИЦ-РУЧЕК 31G(0,25 мм) х 6 мм №100
Диавин
487,30
грн
Забрать 15.08 после 15:00
ИГЛЫ diaWin ДЛЯ ИНСУЛИНОВЫХ ШПРИЦ-РУЧЕК 32G(0,23 мм) х 4 мм №100
Диавин
515,50
грн
Забрать 15.08 после 15:00
ИГЛЫ diaWin ДЛЯ ИНСУЛИНОВЫХ ШПРИЦ-РУЧЕК 30G(0,30 мм) х 8 мм №100
Диавин
429,75
грн
Забронировать
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
ИГЛЫ diaWin ДЛЯ ИНСУЛИНОВЫХ ШПРИЦ-РУЧЕК 31G(0,25 мм) х 6 мм №100
Диавин
487,30
грн
Забрать 15.08 после 16:00
ИГЛЫ diaWin ДЛЯ ИНСУЛИНОВЫХ ШПРИЦ-РУЧЕК 30G(0,30 мм) х 8 мм №100
Диавин
487,30
грн
Забрать 15.08 после 16:00
ИГЛЫ diaWin ДЛЯ ИНСУЛИНОВЫХ ШПРИЦ-РУЧЕК 32G(0,23 мм) х 4 мм №100
Диавин
515,50
грн
Забрать 15.08 после 16:00
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
ИГЛЫ diaWin ДЛЯ ИНСУЛИНОВЫХ ШПРИЦ-РУЧЕК 31G(0,25 мм) х 6 мм №100
Диавин
486,00
грн
Забронировать
ИГЛЫ diaWin ДЛЯ ИНСУЛИНОВЫХ ШПРИЦ-РУЧЕК 30G(0,30 мм) х 8 мм №100
Диавин
544,00
грн
Забронировать
ИГЛЫ diaWin ДЛЯ ИНСУЛИНОВЫХ ШПРИЦ-РУЧЕК 32G(0,23 мм) х 4 мм №100
Диавин
718,00
грн
Забронировать
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
ИГЛЫ diaWin ДЛЯ ИНСУЛИНОВЫХ ШПРИЦ-РУЧЕК 30G(0,30 мм) х 8 мм №100
Диавин
487,30
грн
Забрать 15.08 после 16:00
ИГЛЫ diaWin ДЛЯ ИНСУЛИНОВЫХ ШПРИЦ-РУЧЕК 31G(0,25 мм) х 6 мм №100
Диавин
487,30
грн
Забрать 15.08 после 16:00
ИГЛЫ diaWin ДЛЯ ИНСУЛИНОВЫХ ШПРИЦ-РУЧЕК 32G(0,23 мм) х 4 мм №100
Диавин
515,50
грн
Забрать 15.08 после 16:00
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
ИГЛЫ diaWin ДЛЯ ИНСУЛИНОВЫХ ШПРИЦ-РУЧЕК 31G(0,25 мм) х 6 мм №100
Диавин
487,30
грн
Забрать 15.08 после 16:00
ИГЛЫ diaWin ДЛЯ ИНСУЛИНОВЫХ ШПРИЦ-РУЧЕК 30G(0,30 мм) х 8 мм №100
Диавин
487,30
грн
Забрать 15.08 после 16:00
ИГЛЫ diaWin ДЛЯ ИНСУЛИНОВЫХ ШПРИЦ-РУЧЕК 32G(0,23 мм) х 4 мм №100
Диавин
515,50
грн
Забрать 15.08 после 16:00
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
ИГЛЫ diaWin ДЛЯ ИНСУЛИНОВЫХ ШПРИЦ-РУЧЕК 30G(0,30 мм) х 8 мм №100
Диавин
487,30
грн
Забрать 15.08 после 15:00
ИГЛЫ diaWin ДЛЯ ИНСУЛИНОВЫХ ШПРИЦ-РУЧЕК 31G(0,25 мм) х 6 мм №100
Диавин
487,30
грн
Забрать 15.08 после 15:00
ИГЛЫ diaWin ДЛЯ ИНСУЛИНОВЫХ ШПРИЦ-РУЧЕК 32G(0,23 мм) х 4 мм №100
Диавин
515,50
грн
Забрать 15.08 после 15:00
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
ИГЛЫ diaWin ДЛЯ ИНСУЛИНОВЫХ ШПРИЦ-РУЧЕК 30G(0,30 мм) х 8 мм №100
Диавин
487,30
грн
Забрать 15.08 после 15:00
ИГЛЫ diaWin ДЛЯ ИНСУЛИНОВЫХ ШПРИЦ-РУЧЕК 31G(0,25 мм) х 6 мм №100
Диавин
487,30
грн
Забрать 15.08 после 15:00
ИГЛЫ diaWin ДЛЯ ИНСУЛИНОВЫХ ШПРИЦ-РУЧЕК 32G(0,23 мм) х 4 мм №100
Диавин
515,50
грн
Забрать 15.08 после 15:00
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
ИГЛЫ diaWin ДЛЯ ИНСУЛИНОВЫХ ШПРИЦ-РУЧЕК 31G(0,25 мм) х 6 мм №100
Диавин
487,30
грн
Забрать 15.08 после 15:00
ИГЛЫ diaWin ДЛЯ ИНСУЛИНОВЫХ ШПРИЦ-РУЧЕК 30G(0,30 мм) х 8 мм №100
Диавин
487,30
грн
Забрать 15.08 после 15:00
ИГЛЫ diaWin ДЛЯ ИНСУЛИНОВЫХ ШПРИЦ-РУЧЕК 32G(0,23 мм) х 4 мм №100
Диавин
515,50
грн
Забрать 15.08 после 15:00
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
ИГЛЫ diaWin ДЛЯ ИНСУЛИНОВЫХ ШПРИЦ-РУЧЕК 30G(0,30 мм) х 8 мм №100
Диавин
682,00
грн
Забронировать
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
ИГЛЫ diaWin ДЛЯ ИНСУЛИНОВЫХ ШПРИЦ-РУЧЕК 31G(0,25 мм) х 6 мм №100
Диавин
487,30
грн
Забрать 15.08 после 16:00
ИГЛЫ diaWin ДЛЯ ИНСУЛИНОВЫХ ШПРИЦ-РУЧЕК 32G(0,23 мм) х 4 мм №100
Диавин
515,50
грн
Забрать 15.08 после 16:00
ИГЛЫ diaWin ДЛЯ ИНСУЛИНОВЫХ ШПРИЦ-РУЧЕК 30G(0,30 мм) х 8 мм №100
Диавин
573,00
грн
Забронировать
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
ИГЛЫ diaWin ДЛЯ ИНСУЛИНОВЫХ ШПРИЦ-РУЧЕК 30G(0,30 мм) х 8 мм №100
Диавин
487,30
грн
Забрать 15.08 после 15:00
ИГЛЫ diaWin ДЛЯ ИНСУЛИНОВЫХ ШПРИЦ-РУЧЕК 31G(0,25 мм) х 6 мм №100
Диавин
487,30
грн
Забрать 15.08 после 15:00
ИГЛЫ diaWin ДЛЯ ИНСУЛИНОВЫХ ШПРИЦ-РУЧЕК 32G(0,23 мм) х 4 мм №100
Диавин
515,50
грн
Забрать 15.08 после 15:00
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
ИГЛЫ diaWin ДЛЯ ИНСУЛИНОВЫХ ШПРИЦ-РУЧЕК 30G(0,30 мм) х 8 мм №100
Диавин
546,00
грн
Забронировать
ИГЛЫ diaWin ДЛЯ ИНСУЛИНОВЫХ ШПРИЦ-РУЧЕК 31G(0,25 мм) х 6 мм №100
Диавин
679,00
грн
Забронировать
ИГЛЫ diaWin ДЛЯ ИНСУЛИНОВЫХ ШПРИЦ-РУЧЕК 32G(0,23 мм) х 4 мм №100
Диавин
749,00
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
ИГЛЫ diaWin ДЛЯ ИНСУЛИНОВЫХ ШПРИЦ-РУЧЕК 30G(0,30 мм) х 8 мм №100
Диавин
487,30
грн
Забрать 15.08 после 16:00
ИГЛЫ diaWin ДЛЯ ИНСУЛИНОВЫХ ШПРИЦ-РУЧЕК 31G(0,25 мм) х 6 мм №100
Диавин
487,30
грн
Забрать 15.08 после 16:00
ИГЛЫ diaWin ДЛЯ ИНСУЛИНОВЫХ ШПРИЦ-РУЧЕК 32G(0,23 мм) х 4 мм №100
Диавин
515,50
грн
Забрать 15.08 после 16:00
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
ИГЛЫ diaWin ДЛЯ ИНСУЛИНОВЫХ ШПРИЦ-РУЧЕК 30G(0,30 мм) х 8 мм №100
Диавин
487,30
грн
Забрать 15.08 после 15:00
ИГЛЫ diaWin ДЛЯ ИНСУЛИНОВЫХ ШПРИЦ-РУЧЕК 31G(0,25 мм) х 6 мм №100
Диавин
544,35
грн
Забронировать
ИГЛЫ diaWin ДЛЯ ИНСУЛИНОВЫХ ШПРИЦ-РУЧЕК 32G(0,23 мм) х 4 мм №100
Диавин
600,00
грн
Забронировать
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
ИГЛЫ diaWin ДЛЯ ИНСУЛИНОВЫХ ШПРИЦ-РУЧЕК 30G(0,30 мм) х 8 мм №100
Диавин
487,30
грн
Забрать 15.08 после 18:00
ИГЛЫ diaWin ДЛЯ ИНСУЛИНОВЫХ ШПРИЦ-РУЧЕК 31G(0,25 мм) х 6 мм №100
Диавин
487,30
грн
Забрать 15.08 после 18:00
ИГЛЫ diaWin ДЛЯ ИНСУЛИНОВЫХ ШПРИЦ-РУЧЕК 32G(0,23 мм) х 4 мм №100
Диавин
515,50
грн
Забрать 15.08 после 18:00
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
ИГЛЫ diaWin ДЛЯ ИНСУЛИНОВЫХ ШПРИЦ-РУЧЕК 31G(0,25 мм) х 6 мм №100
Диавин
487,30
грн
Забрать 15.08 после 16:00
ИГЛЫ diaWin ДЛЯ ИНСУЛИНОВЫХ ШПРИЦ-РУЧЕК 30G(0,30 мм) х 8 мм №100
Диавин
487,30
грн
Забрать 15.08 после 16:00
ИГЛЫ diaWin ДЛЯ ИНСУЛИНОВЫХ ШПРИЦ-РУЧЕК 32G(0,23 мм) х 4 мм №100
Диавин
515,50
грн
Забрать 15.08 после 16:00
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
ИГЛЫ diaWin ДЛЯ ИНСУЛИНОВЫХ ШПРИЦ-РУЧЕК 30G(0,30 мм) х 8 мм №100
Диавин
487,30
грн
Забрать 15.08 после 18:00
ИГЛЫ diaWin ДЛЯ ИНСУЛИНОВЫХ ШПРИЦ-РУЧЕК 31G(0,25 мм) х 6 мм №100
Диавин
487,30
грн
Забрать 15.08 после 18:00
ИГЛЫ diaWin ДЛЯ ИНСУЛИНОВЫХ ШПРИЦ-РУЧЕК 32G(0,23 мм) х 4 мм №100
Диавин
515,50
грн
Забрать 15.08 после 18:00
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
ИГЛЫ diaWin ДЛЯ ИНСУЛИНОВЫХ ШПРИЦ-РУЧЕК 30G(0,30 мм) х 8 мм №100
Диавин
487,30
грн
Забрать 15.08 после 18:00
ИГЛЫ diaWin ДЛЯ ИНСУЛИНОВЫХ ШПРИЦ-РУЧЕК 31G(0,25 мм) х 6 мм №100
Диавин
487,30
грн
Забрать 15.08 после 18:00
ИГЛЫ diaWin ДЛЯ ИНСУЛИНОВЫХ ШПРИЦ-РУЧЕК 32G(0,23 мм) х 4 мм №100
Диавин
515,50
грн
Забрать 15.08 после 18:00
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
ИГЛЫ diaWin ДЛЯ ИНСУЛИНОВЫХ ШПРИЦ-РУЧЕК 31G(0,25 мм) х 6 мм №100
Диавин
487,30
грн
Забрать 15.08 после 15:00
ИГЛЫ diaWin ДЛЯ ИНСУЛИНОВЫХ ШПРИЦ-РУЧЕК 30G(0,30 мм) х 8 мм №100
Диавин
487,30
грн
Забрать 15.08 после 15:00
ИГЛЫ diaWin ДЛЯ ИНСУЛИНОВЫХ ШПРИЦ-РУЧЕК 32G(0,23 мм) х 4 мм №100
Диавин
515,50
грн
Забрать 15.08 после 15:00
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
ИГЛЫ diaWin ДЛЯ ИНСУЛИНОВЫХ ШПРИЦ-РУЧЕК 30G(0,30 мм) х 8 мм №100
Диавин
487,30
грн
Забрать 15.08 после 18:00
ИГЛЫ diaWin ДЛЯ ИНСУЛИНОВЫХ ШПРИЦ-РУЧЕК 31G(0,25 мм) х 6 мм №100
Диавин
487,30
грн
Забрать 15.08 после 18:00
ИГЛЫ diaWin ДЛЯ ИНСУЛИНОВЫХ ШПРИЦ-РУЧЕК 32G(0,23 мм) х 4 мм №100
Диавин
515,50
грн
Забрать 15.08 после 18:00
Показать еще
Главная
Каталог
Корзина
Избранное
Меню