Глюкометр Гамма даймонд прима (Glucometer Gamma diamond prima)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 75 аптеках в Винница
Аптека копейка
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GAMMA DIAMOND PRIMA №1
Taidoc Technology Corporation
800,06
Экономия при брони: -169,13 грн
Аптека оптовых цен
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GAMMA DIAMOND PRIMA №1
Taidoc Technology Corporation
Подорожник
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GAMMA DIAMOND PRIMA №1
Taidoc Technology Corporation
764,10
Экономия при брони: -106,60 грн
Аптека низких цен
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GAMMA DIAMOND PRIMA №1
Taidoc Technology Corporation
847,08
Экономия при брони: -277,81 грн
Подорожник
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GAMMA DIAMOND PRIMA №1
Taidoc Technology Corporation
764,10
Экономия при брони: -106,60 грн
Подорожник
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GAMMA DIAMOND PRIMA №1
Taidoc Technology Corporation
764,10
Экономия при брони: -106,60 грн
Ощад аптека
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GAMMA DIAMOND PRIMA №1
Taidoc Technology Corporation
764,10
Экономия при брони: -106,60 грн
Аптека низких цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GAMMA DIAMOND PRIMA №1
Taidoc Technology Corporation
Аптека оптовых цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GAMMA DIAMOND PRIMA №1
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Аптека копейка
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GAMMA DIAMOND PRIMA №1
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814,27
Экономия при брони: -183,34 грн
Бажаемо здоровья
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GAMMA DIAMOND PRIMA №1
Taidoc Technology Corporation
Подорожник
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
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Taidoc Technology Corporation
764,10
Экономия при брони: -106,60 грн
Аптека копейка
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
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Аптека низких цен
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
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832,75
Экономия при брони: -250,48 грн
Подорожник
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GAMMA DIAMOND PRIMA №1
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764,10
Экономия при брони: -106,60 грн
Аптека копейка
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GAMMA DIAMOND PRIMA №1
Taidoc Technology Corporation
Аптека низких цен
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GAMMA DIAMOND PRIMA №1
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622,69
Экономия при брони: -49,96 грн
Подорожник
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GAMMA DIAMOND PRIMA №1
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764,10
Экономия при брони: -106,60 грн
Бажаемо здоровья
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
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Подорожник
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GAMMA DIAMOND PRIMA №1
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764,10
Экономия при брони: -106,60 грн