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Глюкометр Гамма даймонд прима (Glucometer Gamma diamond prima)

Глюкометр Гамма даймонд прима (Glucometer Gamma diamond prima)

Винница (адрес не указан)
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Доступно в 75 аптеках в Винница
Аптека копейка
Открыто
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Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GAMMA DIAMOND PRIMA №1
Taidoc Technology Corporation
800,06
Экономия при брони: -169,13 грн
630,93 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GAMMA DIAMOND PRIMA №1
Taidoc Technology Corporation
557,92 грн
Подорожник
Открыто
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Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GAMMA DIAMOND PRIMA №1
Taidoc Technology Corporation
764,10
Экономия при брони: -106,60 грн
657,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
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Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GAMMA DIAMOND PRIMA №1
Taidoc Technology Corporation
847,08
Экономия при брони: -277,81 грн
569,27 грн
Подорожник
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Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GAMMA DIAMOND PRIMA №1
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764,10
Экономия при брони: -106,60 грн
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Подорожник
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Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GAMMA DIAMOND PRIMA №1
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764,10
Экономия при брони: -106,60 грн
657,50 грн
Ощад аптека
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Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GAMMA DIAMOND PRIMA №1
Taidoc Technology Corporation
764,10
Экономия при брони: -106,60 грн
657,50 грн
Аптека низких цен
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Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GAMMA DIAMOND PRIMA №1
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601,75 грн
Аптека оптовых цен
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Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GAMMA DIAMOND PRIMA №1
Taidoc Technology Corporation
555,81 грн
Аптека копейка
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Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
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Taidoc Technology Corporation
814,27
Экономия при брони: -183,34 грн
630,93 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
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Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GAMMA DIAMOND PRIMA №1
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584,22 грн
Подорожник
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Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
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764,10
Экономия при брони: -106,60 грн
657,50 грн
Аптека копейка
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Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
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Taidoc Technology Corporation
613,43 грн
Аптека низких цен
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Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GAMMA DIAMOND PRIMA №1
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832,75
Экономия при брони: -250,48 грн
582,27 грн
Подорожник
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Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
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764,10
Экономия при брони: -106,60 грн
657,50 грн
Аптека копейка
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Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
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613,43 грн
Аптека низких цен
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Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GAMMA DIAMOND PRIMA №1
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622,69
Экономия при брони: -49,96 грн
572,73 грн
Подорожник
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Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GAMMA DIAMOND PRIMA №1
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764,10
Экономия при брони: -106,60 грн
657,50 грн
Бажаемо здоровья
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Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
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584,22 грн
Подорожник
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Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
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