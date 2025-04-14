Глюкометр Гамма даймонд прима (Glucometer Gamma diamond prima)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 126 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GAMMA DIAMOND PRIMA №1
Taidoc Technology Corporation
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GAMMA DIAMOND PRIMA №1
Taidoc Technology Corporation
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GAMMA DIAMOND PRIMA №1
Taidoc Technology Corporation
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GAMMA DIAMOND PRIMA №1
Taidoc Technology Corporation
834,34
Экономия при брони: -149,51 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
1.8 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GAMMA DIAMOND PRIMA №1
Taidoc Technology Corporation
Аптекарь
Одесса, ул. Бугаевская, 21-В
1.8 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GAMMA DIAMOND PRIMA №1
Taidoc Technology Corporation
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GAMMA DIAMOND PRIMA №1
Taidoc Technology Corporation
817,63
Экономия при брони: -30,24 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Колонтаевская, 12
2.6 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GAMMA DIAMOND PRIMA №1
Taidoc Technology Corporation
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GAMMA DIAMOND PRIMA №1
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831,32
Экономия при брони: -132,66 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GAMMA DIAMOND PRIMA №1
Taidoc Technology Corporation
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GAMMA DIAMOND PRIMA №1
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Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GAMMA DIAMOND PRIMA №1
Taidoc Technology Corporation
764,10
Экономия при брони: -111,50 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GAMMA DIAMOND PRIMA №1
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Аптека акс социальная
Одесса, ул. Михайловская, 8/4
2.8 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GAMMA DIAMOND PRIMA №1
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Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
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630,81
Экономия при брони: -30,44 грн
Аптека акс социальная
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GAMMA DIAMOND PRIMA №1
Taidoc Technology Corporation
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GAMMA DIAMOND PRIMA №1
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845,64
Экономия при брони: -146,74 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GAMMA DIAMOND PRIMA №1
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794,03
Экономия при брони: -81,41 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Пастера, 36
3.0 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GAMMA DIAMOND PRIMA №1
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Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GAMMA DIAMOND PRIMA №1
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834,82
Экономия при брони: -42,90 грн