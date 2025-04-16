Глюкометр Гамма даймонд прима (Glucometer Gamma diamond prima)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 80 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GAMMA DIAMOND PRIMA №1
Taidoc Technology Corporation
Подорожник
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Открывается в 08:00
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
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687,69
Экономия при брони: -36,89 грн
Аптека низких цен
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Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
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805,87
Экономия при брони: -157,70 грн
Аптека оптовых цен
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Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
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Бажаемо здоровья
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Николаев, ул. Курортная, 8
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Бажаемо здоровья
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Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
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Подорожник
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Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
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764,10
Экономия при брони: -113,30 грн
Аптека низких цен
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Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
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806,40
Экономия при брони: -158,50 грн
Аптека копейка
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Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
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849,54
Экономия при брони: -201,64 грн
Подорожник
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Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
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764,10
Экономия при брони: -113,30 грн
Аптека 9-1-1
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Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
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Аптека бам
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Николаев, ул. Озерная, 11/2
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Подорожник
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Николаев, ул. Рюмина, 21/1
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687,69
Экономия при брони: -36,89 грн
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Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
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Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
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840,15
Экономия при брони: -220,92 грн
Фармакопейка
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Николаев, просп. Центральный, 69
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826,38
Экономия при брони: -207,15 грн
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Николаев, просп. Центральный, 65
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764,10
Экономия при брони: -113,30 грн
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Николаев, просп. Центральный, 63
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Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
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841,03
Экономия при брони: -222,00 грн
Подорожник
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Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
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