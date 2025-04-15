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Глюкометр Гамма даймонд прима (Glucometer Gamma diamond prima)

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Львов (адрес не указан)
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Доступно в 113 аптеках в Львов
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СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GAMMA DIAMOND PRIMA №1
Taidoc Technology Corporation
584,22 грн
Аптека бам
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СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GAMMA DIAMOND PRIMA №1
Taidoc Technology Corporation
764,10
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Бажаемо здоровья
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СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GAMMA DIAMOND PRIMA №1
Taidoc Technology Corporation
700,00 грн
Swiss pharmacy
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СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GAMMA DIAMOND PRIMA №1
Taidoc Technology Corporation
624,00 грн
Подорожник
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Львов, ул. Джерельная, 1
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СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GAMMA DIAMOND PRIMA №1
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764,10
Экономия при брони: -114,00 грн
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Подорожник
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Львов, ул. Госпитальная, 9
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СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GAMMA DIAMOND PRIMA №1
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D.s.
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Львов, просп. Свободы, 33
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СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GAMMA DIAMOND PRIMA №1
Taidoc Technology Corporation
730,50 грн
Аптека шар@
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Аптека низких цен
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Аптека бам
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Аптека 9-1-1
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611,83 грн
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Львов, ул. Кулиша, 15
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Львов, ул. Русовых, 1
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Аптека низких цен
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Львов, ул. Городоцкая, 102
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Экономия при брони: -258,29 грн
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Подорожник
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Львов, ул. Михновских, 18
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Львов, пл. Кропивницкого, 10
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