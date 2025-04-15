Глюкометр Гамма даймонд прима (Glucometer Gamma diamond prima)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 113 аптеках в Львов
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GAMMA DIAMOND PRIMA №1
Taidoc Technology Corporation
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GAMMA DIAMOND PRIMA №1
Taidoc Technology Corporation
764,10
Экономия при брони: -114,00 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GAMMA DIAMOND PRIMA №1
Taidoc Technology Corporation
Swiss pharmacy
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GAMMA DIAMOND PRIMA №1
Taidoc Technology Corporation
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GAMMA DIAMOND PRIMA №1
Taidoc Technology Corporation
764,10
Экономия при брони: -114,00 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GAMMA DIAMOND PRIMA №1
Taidoc Technology Corporation
764,10
Экономия при брони: -114,00 грн
D.s.
Львов, просп. Свободы, 33
0.7 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GAMMA DIAMOND PRIMA №1
Taidoc Technology Corporation
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GAMMA DIAMOND PRIMA №1
Taidoc Technology Corporation
842,46
Экономия при брони: -206,98 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GAMMA DIAMOND PRIMA №1
Taidoc Technology Corporation
837,37
Экономия при брони: -254,16 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GAMMA DIAMOND PRIMA №1
Taidoc Technology Corporation
764,10
Экономия при брони: -114,00 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GAMMA DIAMOND PRIMA №1
Taidoc Technology Corporation
764,10
Экономия при брони: -114,00 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GAMMA DIAMOND PRIMA №1
Taidoc Technology Corporation
764,10
Экономия при брони: -114,00 грн
Аптека 9-1-1
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.8 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GAMMA DIAMOND PRIMA №1
Taidoc Technology Corporation
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GAMMA DIAMOND PRIMA №1
Taidoc Technology Corporation
764,10
Экономия при брони: -114,00 грн
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GAMMA DIAMOND PRIMA №1
Taidoc Technology Corporation
764,10
Экономия при брони: -114,00 грн
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GAMMA DIAMOND PRIMA №1
Taidoc Technology Corporation
764,10
Экономия при брони: -114,00 грн
Подорожник
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GAMMA DIAMOND PRIMA №1
Taidoc Technology Corporation
764,10
Экономия при брони: -114,00 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GAMMA DIAMOND PRIMA №1
Taidoc Technology Corporation
840,55
Экономия при брони: -258,29 грн
Подорожник
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GAMMA DIAMOND PRIMA №1
Taidoc Technology Corporation
764,10
Экономия при брони: -114,00 грн
Подорожник
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GAMMA DIAMOND PRIMA №1
Taidoc Technology Corporation
764,10
Экономия при брони: -114,00 грн