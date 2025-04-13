Глюкометр Гамма даймонд прима (Glucometer Gamma diamond prima)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 426 аптеках в Киев
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GAMMA DIAMOND PRIMA №1
Taidoc Technology Corporation
Бажаемо здоровья
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
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Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
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Подорожник
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
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955,10
Экономия при брони: -281,10 грн
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
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764,10
Экономия при брони: -90,10 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
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Аптека оптовых цен
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
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Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
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822,01
Экономия при брони: -185,92 грн
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
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Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
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Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
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845,72
Экономия при брони: -262,97 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
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764,10
Экономия при брони: -90,10 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
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Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
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Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
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824,63
Экономия при брони: -188,99 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
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800,37
Экономия при брони: -152,55 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
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Подорожник
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
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764,10
Экономия при брони: -90,10 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 21
1.6 км
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Киев, ул. Большая Васильковская, 44
1.6 км
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