Глюкометр Гамма даймонд прима (Glucometer Gamma diamond prima)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 119 аптеках в Кривой Рог
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GAMMA DIAMOND PRIMA №1
Taidoc Technology Corporation
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GAMMA DIAMOND PRIMA №1
Taidoc Technology Corporation
Аптека копейка
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GAMMA DIAMOND PRIMA №1
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807,62
Экономия при брони: -141,57 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GAMMA DIAMOND PRIMA №1
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Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
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630,33
Экономия при брони: -34,30 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
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839,36
Экономия при брони: -203,67 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
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Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
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803,88
Экономия при брони: -168,44 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GAMMA DIAMOND PRIMA №1
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764,10
Экономия при брони: -123,30 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
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851,06
Экономия при брони: -252,67 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
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Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
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832,91
Экономия при брони: -223,59 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
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764,10
Экономия при брони: -123,30 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
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844,13
Экономия при брони: -234,96 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
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831,00
Экономия при брони: -221,83 грн
Аптека бам
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
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764,10
Экономия при брони: -123,30 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
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842,06
Экономия при брони: -206,92 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, ул. Бандеры Степана, 8
1.4 км
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Подорожник
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
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764,10
Экономия при брони: -123,30 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
1.7 км
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799,68
Экономия при брони: -39,50 грн