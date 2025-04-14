Глюкометр Гамма даймонд прима (Glucometer Gamma diamond prima)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 302 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GAMMA DIAMOND PRIMA №1
Taidoc Technology Corporation
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GAMMA DIAMOND PRIMA №1
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
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Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
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Аптека 9-1-1
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Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
0.9 км
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Аптека 9-1-1
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Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
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Аптека низких цен
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Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
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813,51
Экономия при брони: -180,35 грн
Подорожник
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Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
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764,10
Экономия при брони: -86,10 грн
Аптека оптовых цен
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Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
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Подорожник
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Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
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764,10
Экономия при брони: -86,10 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
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Первая аптека
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Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
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Аптека доброго дня
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Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 6
1.1 км
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Аптека 9-1-1
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Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
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Подорожник
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Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
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764,10
Экономия при брони: -86,10 грн
Аптека 9-1-1
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
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Аптека низкие цены №1
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Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
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Аптека низких цен
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Открывается через 44 мин
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
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811,68
Экономия при брони: -179,93 грн
Аптека оптовых цен
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Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
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Аптека оптовых цен
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Открывается в 08:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
1.2 км
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