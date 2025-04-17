Глюкометр Гамма даймонд прима (Glucometer Gamma diamond prima)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 54 аптеках в Чернигов
Аптека
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Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GAMMA DIAMOND PRIMA №1
Taidoc Technology Corporation
764,10
Экономия при брони: -117,40 грн
Бажаемо здоровья
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Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
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Бажаемо здоровья
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Чернигов, просп. Мира, 35
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Подорожник
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Чернигов, ул. Пятницкая, 50
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764,10
Экономия при брони: -117,40 грн
Подорожник
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Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
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764,10
Экономия при брони: -117,40 грн
Аптека низких цен
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Чернигов, ул. Ремесленная, 57
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764,10
Экономия при брони: -117,40 грн
Аптека низких цен
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Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
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807,09
Экономия при брони: -159,38 грн
Аптека оптовых цен
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Чернигов, просп. Мира, 28
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Подорожник
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Чернигов, просп. Мира, 50
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Мед-сервис
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Чернигов, просп. Победы, 90
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Аптека низких цен
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Чернигов, просп. Победы, 82
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Аптека бам
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Аптека оптовых цен
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Аптека низких цен
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Чернигов, просп. Победы, 93
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627,14
Экономия при брони: -50,67 грн
Аптека низких цен
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Чернигов, просп. Победы, 73
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813,13
Экономия при брони: -165,11 грн
Подорожник
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Чернигов, просп. Победы, 71
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Аптека копейка
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Чернигов, просп. Победы, 104
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621,37
Экономия при брони: -45,53 грн
Подорожник
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Чернигов, просп. Победы, 103
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Экономия при брони: -117,40 грн
Подорожник
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Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
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Экономия при брони: -117,40 грн