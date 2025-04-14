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Банки сухие вакуумные полимерно-стеклянные для статической или кинетической вакуум-терапии БВ-01-АП-2 (Cans for vacuum therapy BV-01-AP-2)
Банки сухие вакуумные полимерно-стеклянные для статической или кинетической вакуум-терапии БВ-01-АП-2 (Cans for vacuum therapy BV-01-AP-2)
Одесса
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Открыто
Закроется в 21:00
Лиманка, ул. Жемчужная, 1
11.5 км
БАНКИ СУХИЕ ВАКУУМНЫЕ ПОЛИМЕРНО-СТЕКЛЯННЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СТАТИЧЕСКОЙ ИЛИ КИНЕТИЧЕСКОЙ ВАКУУМ-ТЕРАПИИ БВ-01-"АП"-2 для шейного массажа №2
Укрмедика
530,17
Экономия при брони:
-34,66 грн
495,51
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
258.2 км
БАНКИ СУХИЕ ВАКУУМНЫЕ ПОЛИМЕРНО-СТЕКЛЯННЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СТАТИЧЕСКОЙ ИЛИ КИНЕТИЧЕСКОЙ ВАКУУМ-ТЕРАПИИ БВ-01-"АП"-2 для шейного массажа №2
Укрмедика
520,76
Экономия при брони:
-25,25 грн
495,51
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
258.5 км
БАНКИ СУХИЕ ВАКУУМНЫЕ ПОЛИМЕРНО-СТЕКЛЯННЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СТАТИЧЕСКОЙ ИЛИ КИНЕТИЧЕСКОЙ ВАКУУМ-ТЕРАПИИ БВ-01-"АП"-2 для шейного массажа №2
Укрмедика
484,89
Экономия при брони:
-19,23 грн
465,66
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Шухевича Романа, 20-А
272.2 км
БАНКИ СУХИЕ ВАКУУМНЫЕ ПОЛИМЕРНО-СТЕКЛЯННЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СТАТИЧЕСКОЙ ИЛИ КИНЕТИЧЕСКОЙ ВАКУУМ-ТЕРАПИИ БВ-01-"АП"-2 для шейного массажа №2
Укрмедика
516,68
Экономия при брони:
-21,17 грн
495,51
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
347.1 км
БАНКИ СУХИЕ ВАКУУМНЫЕ ПОЛИМЕРНО-СТЕКЛЯННЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СТАТИЧЕСКОЙ ИЛИ КИНЕТИЧЕСКОЙ ВАКУУМ-ТЕРАПИИ БВ-01-"АП"-2 для шейного массажа №2
Укрмедика
527,53
Экономия при брони:
-32,02 грн
495,51
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Горишние Плавни, просп. Героев Днепра, 79
356.4 км
БАНКИ СУХИЕ ВАКУУМНЫЕ ПОЛИМЕРНО-СТЕКЛЯННЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СТАТИЧЕСКОЙ ИЛИ КИНЕТИЧЕСКОЙ ВАКУУМ-ТЕРАПИИ БВ-01-"АП"-2 для шейного массажа №2
Укрмедика
504,07
Экономия при брони:
-22,69 грн
481,38
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
368.2 км
БАНКИ СУХИЕ ВАКУУМНЫЕ ПОЛИМЕРНО-СТЕКЛЯННЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СТАТИЧЕСКОЙ ИЛИ КИНЕТИЧЕСКОЙ ВАКУУМ-ТЕРАПИИ БВ-01-"АП"-2 для шейного массажа №2
Укрмедика
514,33
Экономия при брони:
-18,82 грн
495,51
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 16-А
369.3 км
БАНКИ СУХИЕ ВАКУУМНЫЕ ПОЛИМЕРНО-СТЕКЛЯННЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СТАТИЧЕСКОЙ ИЛИ КИНЕТИЧЕСКОЙ ВАКУУМ-ТЕРАПИИ БВ-01-"АП"-2 для шейного массажа №2
Укрмедика
436,64
Экономия при брони:
-20,73 грн
415,91
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
389.9 км
БАНКИ СУХИЕ ВАКУУМНЫЕ ПОЛИМЕРНО-СТЕКЛЯННЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СТАТИЧЕСКОЙ ИЛИ КИНЕТИЧЕСКОЙ ВАКУУМ-ТЕРАПИИ БВ-01-"АП"-2 для шейного массажа №2
Укрмедика
256,50
Экономия при брони:
-8,74 грн
247,75
грн
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Не болей
Открыто
Закроется в 20:30
Днепр, ул. Новокрымская, 4
390.1 км
БАНКИ СУХИЕ ВАКУУМНЫЕ ПОЛИМЕРНО-СТЕКЛЯННЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СТАТИЧЕСКОЙ ИЛИ КИНЕТИЧЕСКОЙ ВАКУУМ-ТЕРАПИИ БВ-01-"АП"-2 для шейного массажа №2
Укрмедика
514,04
Экономия при брони:
-18,53 грн
495,51
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:30
Днепр, просп. Науки, 40
393.2 км
БАНКИ СУХИЕ ВАКУУМНЫЕ ПОЛИМЕРНО-СТЕКЛЯННЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СТАТИЧЕСКОЙ ИЛИ КИНЕТИЧЕСКОЙ ВАКУУМ-ТЕРАПИИ БВ-01-"АП"-2 для шейного массажа №2
Укрмедика
525,94
Экономия при брони:
-30,43 грн
495,51
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 19:30
Днепр, ул. Пастера, 2
393.5 км
БАНКИ СУХИЕ ВАКУУМНЫЕ ПОЛИМЕРНО-СТЕКЛЯННЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СТАТИЧЕСКОЙ ИЛИ КИНЕТИЧЕСКОЙ ВАКУУМ-ТЕРАПИИ БВ-01-"АП"-2 для шейного массажа №2
Укрмедика
524,94
Экономия при брони:
-29,43 грн
495,51
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Днепр, шоссе Донецкое, 4
393.8 км
БАНКИ СУХИЕ ВАКУУМНЫЕ ПОЛИМЕРНО-СТЕКЛЯННЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СТАТИЧЕСКОЙ ИЛИ КИНЕТИЧЕСКОЙ ВАКУУМ-ТЕРАПИИ БВ-01-"АП"-2 для шейного массажа №2
Укрмедика
515,48
Экономия при брони:
-19,97 грн
495,51
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Днепр, шоссе Донецкое, 121-М
396.5 км
БАНКИ СУХИЕ ВАКУУМНЫЕ ПОЛИМЕРНО-СТЕКЛЯННЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СТАТИЧЕСКОЙ ИЛИ КИНЕТИЧЕСКОЙ ВАКУУМ-ТЕРАПИИ БВ-01-"АП"-2 для шейного массажа №2
Укрмедика
527,78
Экономия при брони:
-32,27 грн
495,51
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Слобожанское, ул. Строителей, 16-Б
400.5 км
БАНКИ СУХИЕ ВАКУУМНЫЕ ПОЛИМЕРНО-СТЕКЛЯННЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СТАТИЧЕСКОЙ ИЛИ КИНЕТИЧЕСКОЙ ВАКУУМ-ТЕРАПИИ БВ-01-"АП"-2 для шейного массажа №2
Укрмедика
362,68
Экономия при брони:
-22,59 грн
340,09
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Черновцы, ул. Василе Александри, 3
411.5 км
БАНКИ СУХИЕ ВАКУУМНЫЕ ПОЛИМЕРНО-СТЕКЛЯННЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СТАТИЧЕСКОЙ ИЛИ КИНЕТИЧЕСКОЙ ВАКУУМ-ТЕРАПИИ БВ-01-"АП"-2 для шейного массажа №2
Укрмедика
515,93
Экономия при брони:
-20,42 грн
495,51
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Лятошинского, 18
433.3 км
БАНКИ СУХИЕ ВАКУУМНЫЕ ПОЛИМЕРНО-СТЕКЛЯННЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СТАТИЧЕСКОЙ ИЛИ КИНЕТИЧЕСКОЙ ВАКУУМ-ТЕРАПИИ БВ-01-"АП"-2 для шейного массажа №2
Укрмедика
525,09
Экономия при брони:
-29,58 грн
495,51
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Мишуги Александра, 3-В
434.9 км
БАНКИ СУХИЕ ВАКУУМНЫЕ ПОЛИМЕРНО-СТЕКЛЯННЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СТАТИЧЕСКОЙ ИЛИ КИНЕТИЧЕСКОЙ ВАКУУМ-ТЕРАПИИ БВ-01-"АП"-2 для шейного массажа №2
Укрмедика
517,07
Экономия при брони:
-21,56 грн
495,51
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Бажана Николая, 3
435.6 км
БАНКИ СУХИЕ ВАКУУМНЫЕ ПОЛИМЕРНО-СТЕКЛЯННЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СТАТИЧЕСКОЙ ИЛИ КИНЕТИЧЕСКОЙ ВАКУУМ-ТЕРАПИИ БВ-01-"АП"-2 для шейного массажа №2
Укрмедика
526,29
Экономия при брони:
-30,78 грн
495,51
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Антонова Авиаконструктора, 43
439.2 км
БАНКИ СУХИЕ ВАКУУМНЫЕ ПОЛИМЕРНО-СТЕКЛЯННЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СТАТИЧЕСКОЙ ИЛИ КИНЕТИЧЕСКОЙ ВАКУУМ-ТЕРАПИИ БВ-01-"АП"-2 для шейного массажа №2
Укрмедика
530,07
Экономия при брони:
-34,56 грн
495,51
грн
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