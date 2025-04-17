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Банки сухие вакуумные полимерно-стеклянные для статической или кинетической вакуум-терапии БВ-01-АП-2 (Cans for vacuum therapy BV-01-AP-2)
Банки сухие вакуумные полимерно-стеклянные для статической или кинетической вакуум-терапии БВ-01-АП-2 (Cans for vacuum therapy BV-01-AP-2)
Чернигов
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бальзака Оноре, 60
118.7 км
БАНКИ СУХИЕ ВАКУУМНЫЕ ПОЛИМЕРНО-СТЕКЛЯННЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СТАТИЧЕСКОЙ ИЛИ КИНЕТИЧЕСКОЙ ВАКУУМ-ТЕРАПИИ БВ-01-"АП"-2 для шейного массажа №2
Укрмедика
528,33
Экономия при брони:
-32,82 грн
495,51
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Героев Днепра, 30-А
121.7 км
БАНКИ СУХИЕ ВАКУУМНЫЕ ПОЛИМЕРНО-СТЕКЛЯННЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СТАТИЧЕСКОЙ ИЛИ КИНЕТИЧЕСКОЙ ВАКУУМ-ТЕРАПИИ БВ-01-"АП"-2 для шейного массажа №2
Укрмедика
523,15
Экономия при брони:
-27,64 грн
495,51
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Дашкевича Остафия, 15
122.2 км
БАНКИ СУХИЕ ВАКУУМНЫЕ ПОЛИМЕРНО-СТЕКЛЯННЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СТАТИЧЕСКОЙ ИЛИ КИНЕТИЧЕСКОЙ ВАКУУМ-ТЕРАПИИ БВ-01-"АП"-2 для шейного массажа №2
Укрмедика
524,19
Экономия при брони:
-28,68 грн
495,51
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Европейского Союза, 41-А
126.0 км
БАНКИ СУХИЕ ВАКУУМНЫЕ ПОЛИМЕРНО-СТЕКЛЯННЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СТАТИЧЕСКОЙ ИЛИ КИНЕТИЧЕСКОЙ ВАКУУМ-ТЕРАПИИ БВ-01-"АП"-2 для шейного массажа №2
Укрмедика
521,66
Экономия при брони:
-26,15 грн
495,51
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Окипной Раисы, 9
126.4 км
БАНКИ СУХИЕ ВАКУУМНЫЕ ПОЛИМЕРНО-СТЕКЛЯННЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СТАТИЧЕСКОЙ ИЛИ КИНЕТИЧЕСКОЙ ВАКУУМ-ТЕРАПИИ БВ-01-"АП"-2 для шейного массажа №2
Укрмедика
554,00
Экономия при брони:
-118,72 грн
435,28
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
128.2 км
БАНКИ СУХИЕ ВАКУУМНЫЕ ПОЛИМЕРНО-СТЕКЛЯННЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СТАТИЧЕСКОЙ ИЛИ КИНЕТИЧЕСКОЙ ВАКУУМ-ТЕРАПИИ БВ-01-"АП"-2 для шейного массажа №2
Укрмедика
519,41
Экономия при брони:
-23,90 грн
495,51
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
128.5 км
БАНКИ СУХИЕ ВАКУУМНЫЕ ПОЛИМЕРНО-СТЕКЛЯННЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СТАТИЧЕСКОЙ ИЛИ КИНЕТИЧЕСКОЙ ВАКУУМ-ТЕРАПИИ БВ-01-"АП"-2 для шейного массажа №2
Укрмедика
536,21
Экономия при брони:
-32,74 грн
503,47
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Буча, ул. Лукьяненко Левка, 66-А
129.5 км
БАНКИ СУХИЕ ВАКУУМНЫЕ ПОЛИМЕРНО-СТЕКЛЯННЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СТАТИЧЕСКОЙ ИЛИ КИНЕТИЧЕСКОЙ ВАКУУМ-ТЕРАПИИ БВ-01-"АП"-2 для шейного массажа №2
Укрмедика
428,61
Экономия при брони:
-20,66 грн
407,95
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Бажана Николая, 3
129.6 км
БАНКИ СУХИЕ ВАКУУМНЫЕ ПОЛИМЕРНО-СТЕКЛЯННЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СТАТИЧЕСКОЙ ИЛИ КИНЕТИЧЕСКОЙ ВАКУУМ-ТЕРАПИИ БВ-01-"АП"-2 для шейного массажа №2
Укрмедика
531,91
Экономия при брони:
-36,40 грн
495,51
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Мишуги Александра, 3-В
130.6 км
БАНКИ СУХИЕ ВАКУУМНЫЕ ПОЛИМЕРНО-СТЕКЛЯННЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СТАТИЧЕСКОЙ ИЛИ КИНЕТИЧЕСКОЙ ВАКУУМ-ТЕРАПИИ БВ-01-"АП"-2 для шейного массажа №2
Укрмедика
521,70
Экономия при брони:
-26,19 грн
495,51
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Антонова Авиаконструктора, 43
132.2 км
БАНКИ СУХИЕ ВАКУУМНЫЕ ПОЛИМЕРНО-СТЕКЛЯННЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СТАТИЧЕСКОЙ ИЛИ КИНЕТИЧЕСКОЙ ВАКУУМ-ТЕРАПИИ БВ-01-"АП"-2 для шейного массажа №2
Укрмедика
526,93
Экономия при брони:
-31,42 грн
495,51
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Лятошинского, 18
137.6 км
БАНКИ СУХИЕ ВАКУУМНЫЕ ПОЛИМЕРНО-СТЕКЛЯННЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СТАТИЧЕСКОЙ ИЛИ КИНЕТИЧЕСКОЙ ВАКУУМ-ТЕРАПИИ БВ-01-"АП"-2 для шейного массажа №2
Укрмедика
513,79
Экономия при брони:
-18,28 грн
495,51
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Житомир, перек. Киевская / Театральная, 7/4
230.4 км
БАНКИ СУХИЕ ВАКУУМНЫЕ ПОЛИМЕРНО-СТЕКЛЯННЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СТАТИЧЕСКОЙ ИЛИ КИНЕТИЧЕСКОЙ ВАКУУМ-ТЕРАПИИ БВ-01-"АП"-2 для шейного массажа №2
Укрмедика
187,79
Экономия при брони:
-9,79 грн
178,00
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
320.1 км
БАНКИ СУХИЕ ВАКУУМНЫЕ ПОЛИМЕРНО-СТЕКЛЯННЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СТАТИЧЕСКОЙ ИЛИ КИНЕТИЧЕСКОЙ ВАКУУМ-ТЕРАПИИ БВ-01-"АП"-2 для шейного массажа №2
Укрмедика
516,82
Экономия при брони:
-21,31 грн
495,51
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Горишние Плавни, просп. Героев Днепра, 79
322.5 км
БАНКИ СУХИЕ ВАКУУМНЫЕ ПОЛИМЕРНО-СТЕКЛЯННЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СТАТИЧЕСКОЙ ИЛИ КИНЕТИЧЕСКОЙ ВАКУУМ-ТЕРАПИИ БВ-01-"АП"-2 для шейного массажа №2
Укрмедика
506,10
Экономия при брони:
-24,72 грн
481,38
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Острог, ул. Гальшки Острожской, 2-Б
358.4 км
БАНКИ СУХИЕ ВАКУУМНЫЕ ПОЛИМЕРНО-СТЕКЛЯННЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СТАТИЧЕСКОЙ ИЛИ КИНЕТИЧЕСКОЙ ВАКУУМ-ТЕРАПИИ БВ-01-"АП"-2 для шейного массажа №2
Укрмедика
519,26
Экономия при брони:
-23,75 грн
495,51
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Ровно, ул. Лабунского Анатолия, 5
367.9 км
БАНКИ СУХИЕ ВАКУУМНЫЕ ПОЛИМЕРНО-СТЕКЛЯННЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СТАТИЧЕСКОЙ ИЛИ КИНЕТИЧЕСКОЙ ВАКУУМ-ТЕРАПИИ БВ-01-"АП"-2 для шейного массажа №2
Укрмедика
526,05
Экономия при брони:
-28,55 грн
497,50
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
383.1 км
БАНКИ СУХИЕ ВАКУУМНЫЕ ПОЛИМЕРНО-СТЕКЛЯННЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СТАТИЧЕСКОЙ ИЛИ КИНЕТИЧЕСКОЙ ВАКУУМ-ТЕРАПИИ БВ-01-"АП"-2 для шейного массажа №2
Укрмедика
514,04
Экономия при брони:
-18,53 грн
495,51
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, проезд Стадионный, 1-А
392.9 км
БАНКИ СУХИЕ ВАКУУМНЫЕ ПОЛИМЕРНО-СТЕКЛЯННЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СТАТИЧЕСКОЙ ИЛИ КИНЕТИЧЕСКОЙ ВАКУУМ-ТЕРАПИИ БВ-01-"АП"-2 для шейного массажа №2
Укрмедика
526,52
Экономия при брони:
-30,41 грн
496,11
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Шухевича Романа, 20-А
415.7 км
БАНКИ СУХИЕ ВАКУУМНЫЕ ПОЛИМЕРНО-СТЕКЛЯННЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СТАТИЧЕСКОЙ ИЛИ КИНЕТИЧЕСКОЙ ВАКУУМ-ТЕРАПИИ БВ-01-"АП"-2 для шейного массажа №2
Укрмедика
531,22
Экономия при брони:
-35,71 грн
495,51
грн
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