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БАНКИ СУХИЕ ВАКУУМНЫЕ ПОЛИМЕРНО-СТЕКЛЯННЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СТАТИЧЕСКОЙ ИЛИ КИНЕТИЧЕСКОЙ ВАКУУМ-ТЕРАПИИ БВ-01-"АП"-2 для шейного массажа d=33 мм, №2 - Одесса (459825) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Одесса не найдено
В других городах:
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Закрыто Открывается в 08:00
Лиманка, ул. Жемчужная, 1
Всего: упаковка (1)
446,04
Экономия: -32,18 грн
413,86 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
Всего: упаковка (1)
437,85
Экономия: -58,45 грн
379,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
Всего: упаковка (1)
406,21
Экономия: -25,77 грн
380,44 грн
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Закрыто Открывается в 07:30
Горишние Плавни, просп. Героев Днепра, 79
Всего: упаковка (1)
416,06
Экономия: -37,97 грн
378,09 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 9-А
Всего: упаковка (1)
452,95
Экономия: -71,54 грн
381,41 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 56-А
Всего: упаковка (1)
437,65
Экономия: -61,63 грн
376,02 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: для шейного массажа (1)
449,01
Экономия: -71,08 грн
377,93 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Новокрымская, 4
Всего: упаковка (1)
431,77
Экономия: -39,36 грн
392,41 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Науки, 40
Всего: упаковка (2)
428,36
Экономия: -55,80 грн
372,56 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, ул. Пастера, 2
Всего: упаковка (1)
414,57
Экономия: -37,12 грн
377,45 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, шоссе Донецкое, 4
Всего: упаковка (1)
420,83
Экономия: -39,83 грн
381,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, шоссе Донецкое, 121-М
Всего: для шейного массажа (1)
444,75
Экономия: -63,23 грн
381,52 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Слобожанское, ул. Строителей, 16-Б
Всего: упаковка (1)
364,02
Экономия: -37,94 грн
326,08 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Черновцы, ул. Василе Александри, 3
Всего: упаковка (2)
417,45
Экономия: -36,42 грн
381,03 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Лятошинского, 18
Всего: упаковка (1)
432,99
Экономия: -55,97 грн
377,02 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Бажана Николая, 3
Всего: упаковка (1)
396,12
Экономия: -33,43 грн
362,69 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Драгоманова, 2
Всего: упаковка (1)
425,50
Экономия: -44,10 грн
381,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
Всего: упаковка (1)
455,24
Экономия: -74,79 грн
380,45 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
Всего: упаковка (1)
438,11
Экономия: -56,89 грн
381,22 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
Всего: упаковка (1)
431,60
Экономия: -59,04 грн
372,56 грн