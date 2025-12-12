Киев
Катетер нелатона Ультрамед мужской стерильный (Catheter of non-lanthanum Ultramed)
Львив
(адрес не указан)
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Академическая, 16-Б
626.0 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА ULTRAMED МУЖСКОЙ СТЕРИЛЬНЫЙ размер 10 FG №1
Ultra for Medical Products
8,00
грн
Не болей
Открыто
Закроется в 20:30
Днепр, ул. Новокрымская, 4
814.2 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА ULTRAMED МУЖСКОЙ СТЕРИЛЬНЫЙ размер 10 FG №1
Ultra for Medical Products
8,62
Экономия при брони:
-0,46 грн
8,16
грн
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Малой Любови, 2-А
870.9 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА ULTRAMED МУЖСКОЙ СТЕРИЛЬНЫЙ размер 12 FG №1
Ultra for Medical Products
14,30
Экономия при брони:
-1,00 грн
13,30
грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
874.7 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА ULTRAMED МУЖСКОЙ СТЕРИЛЬНЫЙ размер 12 FG №1
Ultra for Medical Products
7,12
Экономия при брони:
-0,46 грн
6,66
грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чугуев, ул. Музейная, 9
907.7 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА ULTRAMED МУЖСКОЙ СТЕРИЛЬНЫЙ размер 12 FG №1
Ultra for Medical Products
7,30
Экономия при брони:
-0,43 грн
6,87
грн
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА ULTRAMED МУЖСКОЙ СТЕРИЛЬНЫЙ размер 14 FG №1
Ultra for Medical Products
7,40
Экономия при брони:
-0,43 грн
6,97
грн
Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Тернополь, просп. Бандеры Степана, 19
119.1 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА ULTRAMED МУЖСКОЙ СТЕРИЛЬНЫЙ размер 12 FG №1
Ultra for Medical Products
Аптека
Открыто
Круглосуточно
Ковель, ул. Независимости, 57
160.4 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА ULTRAMED МУЖСКОЙ СТЕРИЛЬНЫЙ размер 8 FG №1
Ultra for Medical Products
Социальная аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Волочиск, ул. Независимости, 17
161.6 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА ULTRAMED МУЖСКОЙ СТЕРИЛЬНЫЙ размер 16 FG №1
Ultra for Medical Products
Аптека
Открыто
Закроется в 19:00
Хмельницкий, ул. Пилотская, 1
220.1 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА ULTRAMED МУЖСКОЙ СТЕРИЛЬНЫЙ размер 14 FG №1
Ultra for Medical Products
Аптека
Открыто
Закроется через 3 мин
Харьков, ул. Парталы Станислава, 17-А
874.4 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА ULTRAMED МУЖСКОЙ СТЕРИЛЬНЫЙ размер 14 FG №1
Ultra for Medical Products
