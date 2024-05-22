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БАХИЛЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ TETA 15 мкр. синие, №1 - Львов (483609) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 15 аптеках
Аптека сальве
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Открыто Закроется через 17 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (71)
2,15 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (67)
3,50 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 149
Всего: упаковка (9)
3,50 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Июльская, 10
Всего: упаковка (50)
3,50 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Химическая, 4
Всего: упаковка (264)
2,15
Экономия: -0,01 грн
2,14 грн
Подорожник
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Открыто Круглосуточно
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 59
Всего: упаковка (49)
3,50 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 111-А
Всего: упаковка (195)
2,15
Экономия: -0,03 грн
2,12 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Литвиненко, 4
Всего: упаковка (198)
2,15
Экономия: -0,01 грн
2,14 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Зеленая, 115
Всего: упаковка (46)
2,14 грн
Подорожник
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Открыто Круглосуточно
Львов, ул. Перфецкого, 1
Всего: упаковка (68)
3,50 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 223
Всего: упаковка (49)
2,15 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Широкая, 68-А
Всего: упаковка (44)
3,50 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Владимира Великого, 59-А
Всего: упаковка (23)
2,13 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кульпарковская, 172-А
Всего: упаковка (24)
2,14 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Мазепы, 24
Всего: упаковка (54)
2,15
Экономия: -0,04 грн
2,11 грн
В других городах:
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Сокольники, ул. Сковороды Григория, 58
Всего: упаковка (91)
3,50 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Зимняя Вода, ул. Гоголя, 1-А
Всего: упаковка (11)
2,14
Экономия: -0,02 грн
2,12 грн
Аптека сальве
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Закрыто Открывается в 09:00
Брюховичи, ул. Львовская, 23-А
Всего: упаковка (167)
2,16 грн
Подорожник
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Открыто Круглосуточно
Винники, ул. Винная Гора, 5
Всего: упаковка (9)
3,50 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Дубляны, ул. Шевченко Тараса, 22
Всего: упаковка (124)
2,15 грн