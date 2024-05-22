БАХИЛЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ TETA 15 мкр. синие, №1 - Харьков (483609) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 9 аптеках
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Всего: упаковка (9)
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Харьков, пл. Конституции, 1
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Всего: упаковка (50)
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Харьков, просп. Гагарина, 26
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Харьков, просп. Науки, 38
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Всего: упаковка (100)
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Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
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Харьков, ул. Полтавский Шлях, 155
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Харьков, проезд Стадионный, 11
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Всего: упаковка (47)
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Харьков, ул. Золочевская, 19
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Всего: упаковка (29)
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Харьков, просп. Байрона, 183
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 256
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Пивденное, перек. Украинская / Тасуя Бориса, 52/52
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Мерефа, ул. Савченко, 4
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Всего: упаковка (48)
Открыто Закроется в 19:00
Ольшаны, ул. Центральная, 1-Е
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Всего: упаковка (46)
Открыто Закроется в 21:00
Ахтырка, ул. Победы, 11
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Всего: упаковка (18)
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Полтава, ул. Сагайдачного Гетмана, 8-Б/8-В
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Полтава, ул. Мазепы Ивана, 37
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Всего: упаковка (23)
Открыто Закроется в 20:30
Зеньков, ул. Воздвиженская, 71
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Всего: упаковка (50)
Открыто Закроется в 19:30
Юрьевка, ул. Центральная, 108/1
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Всего: упаковка (61)
Открыто Закроется в 21:00
Сумы, ул. Вооруженных Сил Украины, 41-Б
Ощад аптека
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Всего: упаковка (3)
Открыто Закроется в 21:00
Сумы, ул. Холодноярской бригады, 22
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Всего: упаковка (50)
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Сумы, ул. Скоропадского Павла Гетьмана, 28