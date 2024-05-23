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АРГЕТТ® ОБЕЗБОЛИВАЮЩИЙ ПЛАСТЫРЬ С ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ 6,5 см х 4,2 см, №5 - Запорожье (608437) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 96 аптеках
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
Всего: упаковка (1)
150,00
Экономия: -47,00 грн
103,00 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1)
133,62
Экономия: -6,21 грн
127,41 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (2)
150,00
Экономия: -47,00 грн
103,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 148
Всего: упаковка (8), 6,5 см х 4,2 см (2)
163,10
Экономия: -36,00 грн
127,10 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
Всего: упаковка (1), 6,5 см х 4,2 см (3)
106,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (2)
140,09
Экономия: -8,75 грн
131,34 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1)
140,84
Экономия: -17,00 грн
123,84 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (9)
154,30
Экономия: -33,60 грн
120,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: 6,5 см х 4,2 см (1)
138,32
Экономия: -8,12 грн
130,20 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (1), 6,5 см х 4,2 см (2)
140,12
Экономия: -13,73 грн
126,39 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 12-В
Всего: упаковка (1), 6,5 см х 4,2 см (1)
105,85 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 7
Всего: упаковка (3), 6,5 см х 4,2 см (3)
165,90
Экономия: -45,20 грн
120,70 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
Всего: упаковка (1)
144,13
Экономия: -22,54 грн
121,59 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Школьная, 13
Всего: 6,5 см х 4,2 см (1)
147,27
Экономия: -47,90 грн
99,37 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
Всего: упаковка (1)
129,57
Экономия: -5,82 грн
123,75 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Зайцева Вячеслава, 18
Всего: упаковка (2)
147,51
Экономия: -21,22 грн
126,29 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
Всего: 6,5 см х 4,2 см (2)
150,00
Экономия: -47,00 грн
103,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 6
Всего: упаковка (1)
145,00
Экономия: -42,00 грн
103,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 5
Всего: упаковка (1), 6,5 см х 4,2 см (2)
140,51
Экономия: -10,31 грн
130,20 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 88
Всего: упаковка (2)
170,00
Экономия: -48,50 грн
121,50 грн