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АРГЕТТ® ОБЕЗБОЛИВАЮЩИЙ ПЛАСТЫРЬ С ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ 6,5 см х 4,2 см, №5 - Львов (608437) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 102 аптеках
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
146,75
Экономия: -12,61 грн
134,14 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Словацкого, 2
Всего: упаковка (1)
136,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 11
Всего: упаковка (1), 6,5 см х 4,2 см (4)
207,20
Экономия: -80,10 грн
127,10 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 5
Всего: упаковка (4), 6,5 см х 4,2 см (2)
192,40
Экономия: -65,30 грн
127,10 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Городоцкая, 3
Всего: упаковка (2)
136,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
Всего: упаковка (2)
121,77 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Киевская, 9
Всего: 6,5 см х 4,2 см (4)
136,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (1)
140,92
Экономия: -10,72 грн
130,20 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (4), 6,5 см х 4,2 см (1)
184,40
Экономия: -57,30 грн
127,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (1)
138,79
Экономия: -8,04 грн
130,75 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, пл. Соборная, 1
Всего: упаковка (3)
136,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 47
Всего: упаковка (1)
121,77 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Львов, ул. Горской, 9
Всего: упаковка (1)
162,99
Экономия: -35,75 грн
127,24 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Федьковича, 26
Всего: 6,5 см х 4,2 см (4)
136,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Под Дубом, 7-Б
Всего: упаковка (15), 6,5 см х 4,2 см (3)
192,40
Экономия: -65,30 грн
127,10 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 153
Всего: упаковка (4), 6,5 см х 4,2 см (3)
149,00
Экономия: -21,90 грн
127,10 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Франко Ивана, 7
Всего: упаковка (1)
121,77 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 45/47
Всего: упаковка (1)
136,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:00
Львов, ул. Городоцкая, 159
Всего: упаковка (1)
121,77 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Замарстыновская, 11
Всего: упаковка (1), 6,5 см х 4,2 см (4)
199,50
Экономия: -72,40 грн
127,10 грн