Все аптеки Украины
Медицинские изделияКоррекционные и корсетные изделияБандажибандажи компрессионныеБАНДАЖ ЭЛАСТИЧНЫЙ АДГЕЗИВНЫЙ TETA®Цены в аптеках

БАНДАЖ ЭЛАСТИЧНЫЙ АДГЕЗИВНЫЙ TETA® 10 см х 4,5 м, №1 - Львов (483335) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Львов (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 111-А
Всего: упаковка (1)
133,20 грн
Пульс
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Львов, ул. Миколайчука, 9
Всего: упаковка (5)
107,30 грн
В других городах:
Аптека сальве
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Брюховичи, ул. Львовская, 23-А
Всего: упаковка (1)
132,12 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Рудно, ул. Огиенко Ивана, 1
Всего: упаковка (3)
124,92 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Щирец, ул. Княжеская, 2
Всего: упаковка (1)
125,57 грн
Аптека сальве
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Жолква, ул. Львовская, 76-А
Всего: упаковка (1)
133,16 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Городок, ул. Перемышльская, 2
Всего: упаковка (1)
94,44 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Каменка-Бугская, ул. Независимости, 26
Всего: упаковка (1)
94,13 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Новый Роздол, просп. Шевченко Тараса, 32
Всего: упаковка (1)
132,88
Экономия: -1,55 грн
131,33 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Перемышляны, ул. Галицкая, 45
Всего: упаковка (1)
93,94
Экономия: -0,03 грн
93,91 грн
Аптека сальве
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Жидачов, ул. Ярослава Мудрого, 11/1
Всего: упаковка (1)
125,47 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Червоноград, просп. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (1)
125,76 грн
Семейная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Рогатин, пл. Роксоланы, 28
Всего: упаковка (2)
132,48 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Червоноград, ул. Шухевича, 12-А
Всего: упаковка (1)
131,79
Экономия: -0,79 грн
131,00 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Червоноград, ул. Стуса Василия, 53
Всего: упаковка (2)
124,30
Экономия: -0,15 грн
124,15 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Червоноград, ул. Шептицкого, 1-А
Всего: упаковка (2)
133,18 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Червоноград, ул. Бандеры Степана, 11
Всего: упаковка (2)
104,80
Экономия: -0,57 грн
104,23 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Стрый, просп. Черновола Вячеслава, 2/1
Всего: упаковка (2)
116,99 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Стрый, ул. Успенская, 48/63
Всего: упаковка (1)
94,45 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Самбор, пл. Рынок, 5
Всего: упаковка (1)
131,85 грн