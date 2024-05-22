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БАНДАЖ ЭЛАСТИЧНЫЙ АДГЕЗИВНЫЙ TETA® 7,5 см х 4,5 м, №1 - Львов (483334) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 111-А
Всего: упаковка (1)
97,31
Экономия: -0,19 грн
97,12 грн
В других городах:
Аптека сальве
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Закрыто Открывается в 09:00
Брюховичи, ул. Львовская, 23-А
Всего: упаковка (1)
98,78
Экономия: -1,74 грн
97,04 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Рудно, ул. Огиенко Ивана, 1
Всего: упаковка (3)
97,91 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Щирец, ул. Княжеская, 2
Всего: упаковка (1)
98,01
Экономия: -0,66 грн
97,35 грн
Аптека сальве
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Закрыто Открывается в 08:00
Жолква, ул. Львовская, 76-А
Всего: упаковка (1)
112,96
Экономия: -0,45 грн
112,51 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Комарно, пл. Франко Ивана, 8
Всего: упаковка (1)
98,85
Экономия: -0,01 грн
98,84 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменка-Бугская, ул. Независимости, 26
Всего: упаковка (1)
98,08
Экономия: -0,47 грн
97,61 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Перемышляны, ул. Галицкая, 45
Всего: упаковка (1)
114,12
Экономия: -1,67 грн
112,45 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Новый Калинов, пл. Авиации, 1
Всего: упаковка (1)
97,77
Экономия: -0,01 грн
97,76 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Червоноград, ул. Шептицкого, 1-А
Всего: упаковка (1)
114,37
Экономия: -1,14 грн
113,23 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Червоноград, ул. Бандеры Степана, 11
Всего: упаковка (1)
97,92 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Стрый, просп. Черновола Вячеслава, 2/1
Всего: упаковка (2)
86,34 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Стрый, ул. Успенская, 48/63
Всего: упаковка (2)
74,11 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 17 мин
Борислав, ул. Поток, 12
Всего: упаковка (1)
114,22
Экономия: -0,93 грн
113,29 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Моршин, ул. 50-лет УПА, 2
Всего: упаковка (1)
98,00
Экономия: -1,05 грн
96,95 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Броды, ул. Золотая, 1
Всего: упаковка (1)
97,98 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Старый Самбор, ул. Галицкого Льва, 1-С
Всего: упаковка (1)
114,56
Экономия: -0,99 грн
113,57 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Войнилов, ул. Шевченко Тараса, 110
Всего: упаковка (1)
82,83 грн
Семейная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Калуш, просп. Леси Украинки, 66
Всего: упаковка (1)
98,88 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 09:00
Калуш, ул. Каракая, 25
Всего: упаковка (2)
62,85
Экономия: -0,10 грн
62,75 грн