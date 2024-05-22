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БАНДАЖ ЭЛАСТИЧНЫЙ АДГЕЗИВНЫЙ TETA® 5 см х 4,5 м, №1 - Львов (483332) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Литвиненко, 4
Всего: упаковка (1)
70,85
Экономия: -1,05 грн
69,80 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 07:00
Львов, ул. Миколайчука, 9
Всего: упаковка (1)
60,50 грн
В других городах:
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Рудно, ул. Огиенко Ивана, 1
Всего: упаковка (2)
80,49 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Щирец, ул. Княжеская, 2
Всего: упаковка (1)
70,86 грн
Аптека сальве
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Закрыто Открывается в 08:00
Жолква, ул. Львовская, 76-А
Всего: упаковка (1)
81,18 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Новый Роздол, просп. Шевченко Тараса, 32
Всего: упаковка (1)
79,48 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Перемышляны, ул. Галицкая, 45
Всего: упаковка (2)
79,28 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Великие Мосты, ул. Львовская, 66
Всего: упаковка (1)
59,66 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Червоноград, ул. Шептицкого, 1-А
Всего: упаковка (1)
80,12 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Стрый, ул. Успенская, 48/63
Всего: упаковка (1)
53,03
Экономия: -0,36 грн
52,67 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Самбор, ул. Хмельницкого Богдана, 8
Всего: упаковка (3)
80,18 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Моршин, ул. 50-лет УПА, 2
Всего: упаковка (1)
80,62
Экономия: -0,26 грн
80,36 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Броды, ул. Золотая, 1
Всего: упаковка (1)
70,72
Экономия: -0,09 грн
70,63 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Старый Самбор, ул. Галицкого Льва, 1-С
Всего: упаковка (2)
59,13
Экономия: -0,31 грн
58,82 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Калуш, ул. Грушевского Михаила, 99-А
Всего: упаковка (1)
70,44 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Галич, ул. Вивчаренко, 11-А
Всего: упаковка (1)
70,76 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Долина, ул. Бандеры Степана, 3-А
Всего: упаковка (1)
70,43
Экономия: -0,56 грн
69,87 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Почаев, ул. Воссоединения, 8
Всего: упаковка (1)
59,17
Экономия: -0,55 грн
58,62 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 120-А
Всего: упаковка (1)
79,48 грн
Аптека семейная
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Федьковича, 7-Б
Всего: упаковка (1)
71,04 грн