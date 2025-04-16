Бахилы МР Медпласт (Shoe covers MP Medplast)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 99 аптеках в Запорожье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
БАХИЛЫ ОДНОРАЗОВЫЕ MP MEDPLAST ПОЛИЭТИЛЕН пара 3.5 г №1
Hangzhou Rollmed
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
БАХИЛЫ ОДНОРАЗОВЫЕ MP MEDPLAST ПОЛИЭТИЛЕН пара 3.5 г №1
Hangzhou Rollmed
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
БАХИЛЫ ОДНОРАЗОВЫЕ MP MEDPLAST ПОЛИЭТИЛЕН пара 3.5 г №1
Hangzhou Rollmed
4,00
Экономия при брони: -1,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
БАХИЛЫ ОДНОРАЗОВЫЕ MP MEDPLAST ПОЛИЭТИЛЕН пара 3.5 г №1
Hangzhou Rollmed
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
БАХИЛЫ ОДНОРАЗОВЫЕ MP MEDPLAST ПОЛИЭТИЛЕН пара 3.5 г №1
Hangzhou Rollmed
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
БАХИЛЫ ОДНОРАЗОВЫЕ MP MEDPLAST ПОЛИЭТИЛЕН пара 3.5 г №1
Hangzhou Rollmed
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
БАХИЛЫ ОДНОРАЗОВЫЕ MP MEDPLAST ПОЛИЭТИЛЕН пара 3.5 г №1
Hangzhou Rollmed
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
БАХИЛЫ ОДНОРАЗОВЫЕ MP MEDPLAST ПОЛИЭТИЛЕН пара 3.5 г №1
Hangzhou Rollmed
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
БАХИЛЫ ОДНОРАЗОВЫЕ MP MEDPLAST ПОЛИЭТИЛЕН пара 3.5 г №1
Hangzhou Rollmed
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
БАХИЛЫ ОДНОРАЗОВЫЕ MP MEDPLAST ПОЛИЭТИЛЕН пара 3.5 г №1
Hangzhou Rollmed
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
3.1 км
БАХИЛЫ ОДНОРАЗОВЫЕ MP MEDPLAST ПОЛИЭТИЛЕН пара 3.5 г №1
Hangzhou Rollmed
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
3.2 км
БАХИЛЫ ОДНОРАЗОВЫЕ MP MEDPLAST ПОЛИЭТИЛЕН пара 3.5 г №1
Hangzhou Rollmed
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Школьная, 13
3.2 км
БАХИЛЫ ОДНОРАЗОВЫЕ MP MEDPLAST ПОЛИЭТИЛЕН пара 3.5 г №1
Hangzhou Rollmed
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 153
3.3 км
БАХИЛЫ ОДНОРАЗОВЫЕ MP MEDPLAST ПОЛИЭТИЛЕН пара 3.5 г №1
Hangzhou Rollmed
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
3.4 км
БАХИЛЫ ОДНОРАЗОВЫЕ MP MEDPLAST ПОЛИЭТИЛЕН пара 3.5 г №1
Hangzhou Rollmed
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
3.4 км
БАХИЛЫ ОДНОРАЗОВЫЕ MP MEDPLAST ПОЛИЭТИЛЕН пара 3.5 г №1
Hangzhou Rollmed
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Зайцева Вячеслава, 18
3.4 км
БАХИЛЫ ОДНОРАЗОВЫЕ MP MEDPLAST ПОЛИЭТИЛЕН пара 3.5 г №1
Hangzhou Rollmed
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Соборный / Крепостная, 81/49
3.4 км
БАХИЛЫ ОДНОРАЗОВЫЕ MP MEDPLAST ПОЛИЭТИЛЕН пара 3.5 г №1
Hangzhou Rollmed
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 5
3.5 км
БАХИЛЫ ОДНОРАЗОВЫЕ MP MEDPLAST ПОЛИЭТИЛЕН пара 3.5 г №1
Hangzhou Rollmed
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 15-А
3.7 км
БАХИЛЫ ОДНОРАЗОВЫЕ MP MEDPLAST ПОЛИЭТИЛЕН пара 3.5 г №1
Hangzhou Rollmed