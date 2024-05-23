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БИНТ КОГЕЗИВНЫЙ ФИКСИРУЮЩИЙ PEHA-HAFT® 10 см х 4 м, №1 - Запорожье (607862) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Крепостная, 51
Всего: упаковка (1)
112,98 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, шоссе Ореховское, 10-Г
Всего: упаковка (7)
126,00
Экономия: -20,00 грн
106,00 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Калиновая, 14
Всего: упаковка (2)
114,73 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Покров, ул. Торговая, 54/1-А
Всего: упаковка (1)
113,19 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, бульв. Строителей, 27-К
Всего: упаковка (2)
112,05 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Кобеляки, ул. Шевченко Тараса, 81/1
Всего: упаковка (1)
114,82 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Горишние Плавни, ул. Молодежная, 3
Всего: упаковка (1)
112,82 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Европейская, 241-А
Всего: упаковка (1)
114,41 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Светловодск, ул. Павлова Академика, 13
Всего: упаковка (1)
112,87 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 07:30
Мерефа, ул. Днепровская, 218
Всего: упаковка (1)
114,94 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Ново-Баварский, 77
Всего: упаковка (1)
112,58 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Чугуев, ул. Торговая, 3-А
Всего: упаковка (1)
113,17 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 161
Всего: упаковка (1)
112,20 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
Всего: упаковка (1)
95,33 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
Всего: упаковка (1)
95,50 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Университетская, 33
Всего: упаковка (1)
95,65 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (6)
112,60 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
Всего: упаковка (1)
112,57 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
Всего: упаковка (1)
112,50 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
Всего: упаковка (2)
112,82 грн