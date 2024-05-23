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БИНТ КОГЕЗИВНЫЙ ФИКСИРУЮЩИЙ PEHA-HAFT® 8 см х 4 м, №1 - Запорожье (607861) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 9 аптеках
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Седова, 1
Всего: упаковка (1)
101,39 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: упаковка (1)
101,40 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
Всего: упаковка (1)
103,08 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87-В
Всего: упаковка (1)
101,94 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Крепостная, 51
Всего: упаковка (2)
101,02 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (1)
101,27 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Парамонова, 6
Всего: упаковка (1)
101,64 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Чумаченко, 12
Всего: упаковка (2)
102,97 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рустави, 1-А
Всего: упаковка (1)
101,03 грн
В других городах:
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Космическая, 13-К
Всего: упаковка (3)
101,55 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (7)
102,87 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Квитки Цисык, 9-А
Всего: упаковка (1)
101,53 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Калиновая, 14
Всего: упаковка (6)
101,26 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, ул. Черновола Вячеслава, 67-Д
Всего: упаковка (2)
102,06 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, просп. Свободы, 30
Всего: упаковка (3)
101,06 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Новомосковск, ул. Сучкова, 34
Всего: упаковка (1)
101,24 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Новомосковск, ул. Гетманская, 35
Всего: упаковка (1)
100,91 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, бульв. Строителей, 27-К
Всего: упаковка (1)
102,08 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Зеленодольск, просп. Независимости, 15
Всего: упаковка (3)
100,81 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Чаривная, 3-А
Всего: упаковка (2)
101,35 грн