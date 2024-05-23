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БИНТ КОГЕЗИВНЫЙ ФИКСИРУЮЩИЙ PEHA-HAFT® 6 см х 4 м, №1 - Запорожье (607860) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 8 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: упаковка (1)
73,33 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87-В
Всего: упаковка (1)
73,10 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 15-А
Всего: упаковка (1)
73,16 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (1)
73,49 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Парамонова, 6
Всего: упаковка (1)
73,21 грн
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Чумаченко, 12
Всего: упаковка (1)
73,63 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, шоссе Ореховское, 10-Г
Всего: упаковка (6)
86,50
Экономия: -12,80 грн
73,70 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рустави, 1-А
Всего: упаковка (1)
72,37 грн
В других городах:
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Закрыто Открывается в 07:00
Зеленодольск, просп. Независимости, 15
Всего: упаковка (2)
72,30 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Желтые Воды, бульв. Свободы, 49-В
Всего: упаковка (1)
72,16 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Покровск, ул. Коцюбайло Дмитрия, 146
Всего: упаковка (2)
71,85 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Селидово, ул. Нагорная, 29
Всего: упаковка (3)
72,57 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 07:30
Красноград, ул. Полтавская, 91-А
Всего: упаковка (1)
63,69 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 07:00
Первомайский, ул. Центральная, 12-А
Всего: упаковка (1)
70,01 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Первомайский, м-н 1/2, 48
Всего: упаковка (2)
71,87 грн
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Закрыто Открывается в 07:00
Снигиревка, ул. Центральная, 146
Всего: упаковка (1)
72,07 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Снигиревка, ул. Суворова, 104
Всего: упаковка (1)
72,26 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 07:00
Новая Водолага, пер. Кооперативный, 1
Всего: упаковка (2)
69,86 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 07:00
Валки, пл. Центральная, 3
Всего: упаковка (2)
71,80 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Преображенская, 4-А
Всего: упаковка (1)
72,96 грн