Банки вакуумные (Vacuum jars)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 240 аптеках в Николаев
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Богоявленский, 35/1
4.3 км
БАНКИ СУХИЕ ВАКУУМНЫЕ ПОЛИМЕРНО-СТЕКЛЯННЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СТАТИЧЕСКОЙ ИЛИ КИНЕТИЧЕСКОЙ ВАКУУМ-ТЕРАПИИ БВ-01-"АП"-1 универсальные №8
Укрмедика
515,94
Экономия при брони: -35,36 грн
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. 3-я Слободская, 49/1
4.2 км
БАНКИ СУХИЕ ВАКУУМНЫЕ ПОЛИМЕРНО-СТЕКЛЯННЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СТАТИЧЕСКОЙ ИЛИ КИНЕТИЧЕСКОЙ ВАКУУМ-ТЕРАПИИ БВ-01-"АП"-1 универсальные №8
Укрмедика
В городах рядом
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Новая Одесса, ул. Центральная, 225
44.9 км
БАНКИ СУХИЕ ВАКУУМНЫЕ ПОЛИМЕРНО-СТЕКЛЯННЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СТАТИЧЕСКОЙ ИЛИ КИНЕТИЧЕСКОЙ ВАКУУМ-ТЕРАПИИ БВ-01-"АП"-1 набор массажный №2
Укрмедика
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Южное, ул. Химиков, 22/3
75.1 км
БАНКИ СУХИЕ ВАКУУМНЫЕ ПОЛИМЕРНО-СТЕКЛЯННЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СТАТИЧЕСКОЙ ИЛИ КИНЕТИЧЕСКОЙ ВАКУУМ-ТЕРАПИИ БВ-01-"АП"-1 набор массажный №2
Укрмедика
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:00
Вознесенск, ул. Чубчика, 3
85.1 км
БАНКИ СУХИЕ ВАКУУМНЫЕ ПОЛИМЕРНО-СТЕКЛЯННЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СТАТИЧЕСКОЙ ИЛИ КИНЕТИЧЕСКОЙ ВАКУУМ-ТЕРАПИИ БВ-01-"АП"-1 набор массажный №2
Укрмедика
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Вознесенск, ул. Героев Украины, 16/101
88.1 км
БАНКИ СУХИЕ ВАКУУМНЫЕ ПОЛИМЕРНО-СТЕКЛЯННЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СТАТИЧЕСКОЙ ИЛИ КИНЕТИЧЕСКОЙ ВАКУУМ-ТЕРАПИИ БВ-01-"АП"-1 набор массажный №2
Укрмедика
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Нежинская, 25
108.1 км
БАНКИ СУХИЕ ВАКУУМНЫЕ ПОЛИМЕРНО-СТЕКЛЯННЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СТАТИЧЕСКОЙ ИЛИ КИНЕТИЧЕСКОЙ ВАКУУМ-ТЕРАПИИ БВ-01-"АП"-1 набор массажный №2
Укрмедика
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Малая Арнаутская, 94
108.4 км
БАНКИ СУХИЕ ВАКУУМНЫЕ ПОЛИМЕРНО-СТЕКЛЯННЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СТАТИЧЕСКОЙ ИЛИ КИНЕТИЧЕСКОЙ ВАКУУМ-ТЕРАПИИ БВ-01-"АП"-1 набор массажный №2
Укрмедика
239,03
Экономия при брони: -14,26 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 55
111.7 км
БАНКИ СУХИЕ ВАКУУМНЫЕ ПОЛИМЕРНО-СТЕКЛЯННЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СТАТИЧЕСКОЙ ИЛИ КИНЕТИЧЕСКОЙ ВАКУУМ-ТЕРАПИИ БВ-01-"АП"-1 набор массажный №2
Укрмедика
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Левитана, 67/1
112.2 км
БАНКИ СУХИЕ ВАКУУМНЫЕ ПОЛИМЕРНО-СТЕКЛЯННЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СТАТИЧЕСКОЙ ИЛИ КИНЕТИЧЕСКОЙ ВАКУУМ-ТЕРАПИИ БВ-01-"АП"-1 набор массажный №2
Укрмедика
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Королева Академика, 33
112.9 км
БАНКИ СУХИЕ ВАКУУМНЫЕ ПОЛИМЕРНО-СТЕКЛЯННЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СТАТИЧЕСКОЙ ИЛИ КИНЕТИЧЕСКОЙ ВАКУУМ-ТЕРАПИИ БВ-01-"АП"-1 набор массажный №2
Укрмедика
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, просп. Князя Мудрого Ярослава, 22
113.3 км
БАНКИ СУХИЕ ВАКУУМНЫЕ ПОЛИМЕРНО-СТЕКЛЯННЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СТАТИЧЕСКОЙ ИЛИ КИНЕТИЧЕСКОЙ ВАКУУМ-ТЕРАПИИ БВ-01-"АП"-1 набор массажный №2
Укрмедика
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Королева Академика, 92/1
113.4 км
БАНКИ СУХИЕ ВАКУУМНЫЕ ПОЛИМЕРНО-СТЕКЛЯННЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СТАТИЧЕСКОЙ ИЛИ КИНЕТИЧЕСКОЙ ВАКУУМ-ТЕРАПИИ БВ-01-"АП"-1 набор массажный №2
Укрмедика
226,90
Экономия при брони: -22,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Королева Академика, 98
113.6 км
БАНКИ СУХИЕ ВАКУУМНЫЕ ПОЛИМЕРНО-СТЕКЛЯННЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СТАТИЧЕСКОЙ ИЛИ КИНЕТИЧЕСКОЙ ВАКУУМ-ТЕРАПИИ БВ-01-"АП"-1 универсальные №8
Укрмедика
760,11
Экономия при брони: -43,71 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Южноукраинск, просп. Независимости, 4
115.6 км
БАНКИ СУХИЕ ВАКУУМНЫЕ ПОЛИМЕРНО-СТЕКЛЯННЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СТАТИЧЕСКОЙ ИЛИ КИНЕТИЧЕСКОЙ ВАКУУМ-ТЕРАПИИ БВ-01-"АП"-1 универсальные №8
Укрмедика
896,40
Экономия при брони: -44,68 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Первомайск, ул. Одесская, 113
148.0 км
БАНКИ СУХИЕ ВАКУУМНЫЕ ПОЛИМЕРНО-СТЕКЛЯННЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СТАТИЧЕСКОЙ ИЛИ КИНЕТИЧЕСКОЙ ВАКУУМ-ТЕРАПИИ БВ-01-"АП"-1 набор массажный №2
Укрмедика
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
149.1 км
БАНКИ СУХИЕ ВАКУУМНЫЕ ПОЛИМЕРНО-СТЕКЛЯННЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СТАТИЧЕСКОЙ ИЛИ КИНЕТИЧЕСКОЙ ВАКУУМ-ТЕРАПИИ БВ-01-"АП"-1 набор массажный №2
Укрмедика
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Белгород-Днестровский, ул. Измаильская, 52/1
150.0 км
БАНКИ СУХИЕ ВАКУУМНЫЕ ПОЛИМЕРНО-СТЕКЛЯННЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СТАТИЧЕСКОЙ ИЛИ КИНЕТИЧЕСКОЙ ВАКУУМ-ТЕРАПИИ БВ-01-"АП"-1 набор массажный №2
Укрмедика
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:00
Белгород-Днестровский, ул. Измаильская, 58-Г
150.2 км
БАНКИ СУХИЕ ВАКУУМНЫЕ ПОЛИМЕРНО-СТЕКЛЯННЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СТАТИЧЕСКОЙ ИЛИ КИНЕТИЧЕСКОЙ ВАКУУМ-ТЕРАПИИ БВ-01-"АП"-1 набор массажный №2
Укрмедика
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
151.1 км
БАНКИ СУХИЕ ВАКУУМНЫЕ ПОЛИМЕРНО-СТЕКЛЯННЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СТАТИЧЕСКОЙ ИЛИ КИНЕТИЧЕСКОЙ ВАКУУМ-ТЕРАПИИ БВ-01-"АП"-1 набор массажный №2
Укрмедика
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Лисового, 11
157.9 км
БАНКИ СУХИЕ ВАКУУМНЫЕ ПОЛИМЕРНО-СТЕКЛЯННЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СТАТИЧЕСКОЙ ИЛИ КИНЕТИЧЕСКОЙ ВАКУУМ-ТЕРАПИИ БВ-01-"АП"-1 набор массажный №2
Укрмедика